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"Газпром" начал опустошать хранилища газа в Европе

6 августа 2021 15:29

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Российский газовый монополист пытается добиться скорейшей сертификации "Северного потока – 2" в ЕС

"Газпром" все еще отказывается наращивать транзит газа через Украину

"Газпром" все еще отказывается наращивать транзит газа через Украину / Фото: AFP, gazprom.ru

Российский монополист "Газпром" начал опустошать свои хранилища газа в Европе, чтобы любой ценой избежать наращивания транзита через Украину. В итоге, несмотря на временную остановку газопроводов в обход Украины, транзит газа через нашу ГТС не вырос. Такое поведение российской компании связано с желанием поскорее ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2".

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Об этом заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, "Газпром" не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях через Украины, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа.

"Чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа, и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, "Газпром" опустошает свои ПХГ в Европе. Согласно данным GIE, низкие запасы в Европе – именно в ПХГ, контролируемых "Газпромом"... "Газпром" отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно, дефицит газа в ПХГ Европы значительной мере является искусственным и не является первопричиной роста цен", – сказал Макогон.

Он уверен, что такими действиями российская компания преследует две цели – экономическую и политическую:

  • повышение цены на голубое топливо;
  • ускорение процесса ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2".

Это негативно влияет на экономику всего региона, убежден Макогон. Он считает, что в ситуацию должен вмешаться Антимонопольный орган Европы.

Сколько газа прокачали через Украину

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В июле 2021 года года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,848 млрд куб. м:

  • в Польшу 0,34 млрд куб. м газа;
  • в Словакию – 2,514 млрд куб. м;
  • в Венгрию – 0,8 млрд куб. м;
  • в Молдову – 0,189 млрд куб. м.

Объемы транзита газа не изменились

Объемы транзита газа не изменились

Как и в предыдущем месяце, среднесуточный транзит составлял 124 млн куб. м.

Напомним:

  • "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас проект готов на 99%. Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода. До завершения второй нитки, как заявляют в РФ, остается порядка 70 км. Строители "Северного потока – 2" считают, что еще около 2-3 месяцев требуется на тесты и сертификацию, поэтому газ по "трубе" пустят до конца 2021 года.
  • В конце мая президент США Джо Байден решил отказаться от новых санкций в отношении швейцарской компании Nord Stream 2 AG, контролирующей строительство российского газопровода "Северный поток – 2". Старые ограничения остались в силе.
  • В конце июля США и Германия достигли соглашения о запуске "Северному потоку – 2". Эти договоренности не устроили Украину и Польшу.
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Подробнее об опасности "Северного потока – 2" узнавайте из сюжета "Сегодня":

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