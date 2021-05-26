"Газпром" отказался увеличить транзит газа через Украину. Это взвинтило цены в ЕС

Потребление голубого топлива в Евросоюзе растет, а транзитные поставки российского газа через Украину – нет

"Газпром" не захотел нарастить поставки / Фото: AFP

Российский "Газпром" не принял участие в аукционе на мощности по транзиту газа через газотранспортную систему Украины. Киев предлагал объем 63,7 млн кубометров в сутки на июнь. Отказ российской компании от увеличения транзита вернул цены на газ в Европе к максимальным с начала года уровням.

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При этом в "Операторе ГТС Украины" (ОГТС) считают, что "Газпром" намеренно ограничивает поставки газа в ЕС. Об этом сообщил глава украинской госкомпании Сергей Макогон. Предположительная цель россиян – замедление наполнения подземных хранилищ газа в Европе.

"Политика "Газпрома" по искусственному ограничению поставок в Европу требует внимания антимонопольного ведомства ЕС", – считает Макогон.

На этом фоне цена газа с поставкой 26 мая на хабе TTF в Нидерландах выросла до 333 долларов за тысячу кубометров. Еще 20 мая цена находилась на минимуме с начала года – 290 долларов за тысячу кубометров, пишет Интерфакс-Украина.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки. Еще 15 млн куб. м в сутки забронировано на аукционе 17 мая, то есть всего – 124 млн куб. м в сутки.

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Напомним, "Газпром" постепенно снижает транзит газа через Украину. А вот потребление газа в Европе тем временем растет. Поставки LNG и трубопроводного газа находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища для подготовки к будущей зиме.

При этом гендиректор ОГТС ранее заявлял, что в случае достройки российского трубопровода "Северный поток – 2" Украина в целом потеряет 5-6 млрд долларов. Впрочем, он заверил, что этот ущерб не станет смертельным для Украины.

А о том, как проходит модернизация ГТС Украины, узнавайте из нашего сюжета. Корреспонденты "Сегодня" побывали на флагманском объекте реконструкции:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ