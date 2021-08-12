"Газпром" спровокував – ціни на газ у Європі злетіли до рекорду

Біржова вартість блакитного палива в ЄС різко зросла; такого дорогого газу Європа не бачила з холодного березня-2018

"Газпром" уникає нарощування поставок газу в ЄС / Фото: Getty Images, AFP

Біржова ціна на природний газ в Європі досягла 555 доларів за тисячу кубометрів. Це рекорд за три з половиною роки – з початку березня 2018-го, коли газ дорожчав через сильне похолодання в ЄС.

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Тепер газ у Європі дорожчає на тлі скорочення поставок з Росії. Обсяги російського палива в ЄС знижуються через газовий шантаж Кремля, а також на тлі аварії на заводі "Газпрому" на Ямалі.

З дня аварії 5 серпня поставки на вході в газотранспортну систему Німеччини в середньому становили близько 1,5 млн куб. м на годину. 11 серпня фізичний потік газу по магістралі знизився ще сильніше – до 0,8 млн кубометрів, повідомив Інтерфакс.

Аварія на заводі "Газпрому"

Пожежа на заводі "Газпрому" почався в ніч на 5 серпня, рятувальні служби повідомили про його локалізацію до полудня того ж дня, проте повністю впоратися з пожежею вдалося лише 6 серпня. Завод розташований за 28 км від Нового Уренгоя і займається підготовкою газового конденсату до транспортування.

Через пожежу завод повністю зупинив прийом сировини – це призвело до істотного зниження видобутку "Газпрому". Також знизилися фізичні поставки газу на експорт по газопроводу Ямал – Європа, який розташовано в тому самому газотранспортному коридорі, що й аварійний завод.

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Крім іншого, "Газпром" почав екстрений відбір газу з підземних сховищ у Європі та Росії.

Газовий шантаж

Росія створює штучний дефіцит газу в Європі, знижуючи постачання і спустошуючи сховища, пояснював генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон. А тому в ситуацію мають втрутитися європейські антимонопольні органи.

Макогон впевнений, що такими діями російська компанія переслідує дві мети – економічну і політичну:

підвищення ціни на блакитне паливо;

прискорення процесу введення в експлуатацію "Північного потоку – 2".

Нагадаємо, "Північний потік – 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік. Нині проєкт готовий на 99%.

Незважаючи на всі санкції, 10 червня Росії вдалося добудувати одну з двох ниток газопроводу. До завершення другої нитки, як заявляють в РФ, залишається близько 70 км. Будівельники "Північного потоку – 2" вважають, що ще близько 2-3 місяців потрібно на тести і сертифікацію, тому газ по "трубі" пустять до кінця 2021 року.

В кінці травня президент США Джо Байден вирішив відмовитися від нових санкцій стосовно швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, що контролює будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2". Старі обмеження залишилися чинними;

В кінці липня США і Німеччина досягли угоди про запуск "Північного потоку – 2". ці домовленості не влаштували Україну та Польщу.

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Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":