Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Газпром" спровокував – ціни на газ у Європі злетіли до рекорду

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
12 серпня, 09:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Біржова вартість блакитного палива в ЄС різко зросла; такого дорогого газу Європа не бачила з холодного березня-2018
"Газпром" уникає нарощування поставок газу в ЄС
"Газпром" уникає нарощування поставок газу в ЄС / Фото: Getty Images, AFP

Біржова ціна на природний газ в Європі досягла 555 доларів за тисячу кубометрів. Це рекорд за три з половиною роки – з початку березня 2018-го, коли газ дорожчав через сильне похолодання в ЄС.

Реклама

Тепер газ у Європі дорожчає на тлі скорочення поставок з Росії. Обсяги російського палива в ЄС знижуються через газовий шантаж Кремля, а також на тлі аварії на заводі "Газпрому" на Ямалі.

З дня аварії 5 серпня поставки на вході в газотранспортну систему Німеччини в середньому становили близько 1,5 млн куб. м на годину. 11 серпня фізичний потік газу по магістралі знизився ще сильніше – до 0,8 млн кубометрів, повідомив Інтерфакс.

Аварія на заводі "Газпрому"

Пожежа на заводі "Газпрому" почався в ніч на 5 серпня, рятувальні служби повідомили про його локалізацію до полудня того ж дня, проте повністю впоратися з пожежею вдалося лише 6 серпня. Завод розташований за 28 км від Нового Уренгоя і займається підготовкою газового конденсату до транспортування.

Через пожежу завод повністю зупинив прийом сировини – це призвело до істотного зниження видобутку "Газпрому". Також знизилися фізичні поставки газу на експорт по газопроводу Ямал – Європа, який розташовано в тому самому газотранспортному коридорі, що й аварійний завод.

Реклама

Крім іншого, "Газпром" почав екстрений відбір газу з підземних сховищ у Європі та Росії.

Газовий шантаж

Росія створює штучний дефіцит газу в Європі, знижуючи постачання і спустошуючи сховища, пояснював генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон. А тому в ситуацію мають втрутитися європейські антимонопольні органи.

Макогон впевнений, що такими діями російська компанія переслідує дві мети – економічну і політичну:

  • підвищення ціни на блакитне паливо;
  • прискорення процесу введення в експлуатацію "Північного потоку – 2".

Нагадаємо, "Північний потік – 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік. Нині проєкт готовий на 99%.

Незважаючи на всі санкції, 10 червня Росії вдалося добудувати одну з двох ниток газопроводу. До завершення другої нитки, як заявляють в РФ, залишається близько 70 км. Будівельники "Північного потоку – 2" вважають, що ще близько 2-3 місяців потрібно на тести і сертифікацію, тому газ по "трубі" пустять до кінця 2021 року.

  • В кінці травня президент США Джо Байден вирішив відмовитися від нових санкцій стосовно швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, що контролює будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2". Старі обмеження залишилися чинними;
  • В кінці липня США і Німеччина досягли угоди про запуск "Північного потоку – 2". ці домовленості не влаштували Україну та Польщу.
Реклама

Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Більше новин
Тарифи на газ
Більше новин
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Який сьогодні курс долара?
Дізнатися
Опитування
Крипта
Що нового з біткоїном?
Читати
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти