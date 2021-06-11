Сьогодні "Північний потік – 2" почнуть заповнювати газом: чи піде російське паливо до Німеччини

Будівництво "Північного потоку - 2" / Фото: Reuters/Anton Vaganov

Прокладальники першої нитки "Північного потоку – 2" з'єднали зварним швом "німецьку" і "російську" морські секції газопроводу і вже сьогодні, 11 червня, починаються роботи із заповнення трубопроводу газом.

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Про це повідомляє компанія-оператор трубопроводу Nord Stream 2 AG.

У компанії додали, що трубоукладальні роботи по морській частині другої нитки тривають і ведуться відповідно до всіх необхідних дозволів.

Втім, це не означає, що газопровід буде найближчим часом запущений в експлуатацію, повідомляє Укрінформ, адже пусконалагоджувальні роботи триватимуть кілька місяців. Окрім того, газопровід має пройти сертифікацію й інші процедури.

Нагадаємо, офіційний представник держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США продовжать накладати санкції проти осіб і компаній, що реалізують "Північний потік – 2". За його словами, головна мета Вашингтона в цьому питанні – завадити Росії використовувати газопровід "як інструмент примусу щодо України чи будь-якої іншої країни".

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Також повідомлялося, що в Білому домі раніше заявили: не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він вже готовий.

Водночас, за словами держсекретаря Ентоні Блінкена, США співпрацюють з Німеччиною у вивченні компенсацій Україні за можливу втрату транзитних платежів, коли буде добудований "Північний потік – 2", але не виключають, що ще введуть санкції проти оператора проекту Nord Stream 2 AG.

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