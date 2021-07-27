Угода про "Північний потік – 2" провокує Путіна – МЗС Польщі

Росія вже несе відповідальною за війну в Україні та інші злочини, впевнений Яблонський

Домовленості США та Німеччини можуть розв'язати руки Путіну / Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Завершення будівництва "Північного потоку – 2" призведе до зниження рівня безпеки в Європі, а угода Німеччини та США про газопровід була "поганим рішенням". Така домовленость спонукає Росію до агресивних дій, а також переконує президента РФ Володимира Путіна в ефективності його політики.

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Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, передає Польське радіо.

Яблонський нагадав, що тільки за останні кілька років Росія несе відповідальність за початок війни в Україні, переслідування опозиціонерів, убивства незалежних журналістів і так далі. Він заявив, що, дозвіл на завершення робіт з будівництва "Північного потоку – 2" демонструє президенту Росії Володимиру Путіну, що всі ці дії можуть бути "ефективно реалізовані".

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Нагадаємо, угода про "Північний потік – 2" викликало багато запитань і в Україні. МЗС сумнівається, що домовленості США та Німеччини здатні захистити від російського свавілля. При цьому Україна вже направила ноти Єврокомісії та Німеччини через "Північний потік – 2".

Угода США і Німеччини передбачає, що німецька сторона вживатиме заходів, якщо Росія використовує постачання енергоносіїв для чинення тиску на інші країни або зробить агресивні дії проти України.

Позиція української сторони полягає в тому, що російський газопровід загрожує безпеці України та порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС.

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Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":