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Цены на авто могут обвалиться: в Украине хотят отменить ввозную пошлину

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
12 августа, 11:18
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Против "нулевой пошлины" может выступить правительство, считает гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Импортеры хотят обнулить ввозную пошлину на автомобили
Импортеры хотят обнулить ввозную пошлину на автомобили

Цены на автомобили могут упасть в цене. Обвал цен как минимум на 12% могут спровоцировать импортеры, которые хотят обнулить ввозную пошлину в Украину.

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Как пишет UBR, такую обновленную законодательную инициативу они предложат на рассмотрение народным депутатам и правительству.

Стоимость может упасть не только на новые авто, но и на старые, а также на грузовики и мотоциклы.

В случае одобрения инициативы, на автомобили, привезенные из Европы, к 2027 году Украина вынуждена будет уменьшить пошлину до 0%. В свою очередь импортеры выступают за отмену пошлины на все автомобили, кроме произведенных в России, уже сейчас.

Как говорит гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, до 2024-го или 2027 года пошлина на европейские автомобили будет 0%. А на японские, американские, корейские, китайские – останется 10%.

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Как мы писали ранее, в июле в Украине зарегистрировали рекордное количество авто, ввезенных из-за границы. Только за последний месяц 54,5 тысяч поддержанных иномарок получили украинские номера.

А вот в Украине за июнь произвели 745 единиц автомобильного транспорта. Это почти на четверть меньше показателя за май-2021, зато на 122% больше, чем в июне прошлого года.

Также мы рассказывали, как считают акциз на растаможивание евроблях по новым льготным правилам:

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