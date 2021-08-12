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Зеленский отменил НДС на ввоз электромобилей в Украину

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
12 августа, 15:04
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Операции по ввозу на территорию Украины автомобилей и автобусов с электродвигателями временно освобождены от налога на добавленную стоимость
Зеленский подписал законы о популяризации электротранспорта
Зеленский подписал законы о популяризации электротранспорта / Фото: AFP, Офис Президента Украины

Ввоз электромобилей в Украину освобожден от налога на добавленную стоимость (НДС) до 31 декабря 2025 года. Кроме того, в перечень транспортных средств, на которые распространяется эта льгота, добавляются:

  • электробусы;
  • электрогрузовики;
  • электроспецтехника.
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Соответствующие законопроекты № 3477 и № 3476, которые приняла Верховная Рада в июле, подписал президент Владимир Зеленский.

Законы также предусматривают, что при госзакупках закупке транспортных средств доля авто с электрическими двигателями должна составить не ниже 50% до 2030 года.

При этом до 1 января 2029 года временно будут освобождены от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, а также оборудование, которое нужно для производства электрических транспортных средств.

Бензин и дизель уходят в прошлое

На фоне попыток увеличить количество электромобилей в Украине власти уже планируют запретить ввоз и первую государственную регистрацию авто с ДВС – как бензиновых, так и дизельных. Предлагается запретить:

  • с 1 января 2027 года для б/у автомобилей с дизельными двигательными внутреннего сгорания;
  • с 1 января 2030 года для новых авто на дизеле, а также для б/у и новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
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Такая инициатива содержится в проекте закона, который обнародовало Министерство инфраструктуры. Документ пока не одобрен Кабинетом министров и не зарегистрирован в Верховной Раде.

Глобальный прогноз

Уже к 2040 году две трети всех продаваемых автомобилей в мире будут составлять электрокары, подсчитали аналитики BloombergNEF. По их мнению, в ближайшие 20 лет продажи электромобилей вырастут в 22 раза – с 3 млн в 2020 году до 66 млн в 2040-м. Сильнее всего популярность "зеленых" авто вырастет в Европе и Китае.

Развитие рынка электромобилей ускоряется благодаря:

  • улучшению характеристик аккумуляторов;
  • снижению стоимости аккумуляторов;
  • увеличению количества пунктов зарядки:
  • государственной политике, которая стимулирует отказ от авто с ДВС.

Напомним, ранее для популяризации электрических авто в Украине такжеввели таможенные льготы. Так, стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за киловатт/час. Таким образом, даже для автомобилей с мощными аккумуляторами сумма пошлины колеблется от 20 до 100 евро.

Кроме того, в Украине грядет подорожание бензина.

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О чем еще говорят в Украине и мире 12 августа, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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