В Украину вернулась российская сеть супермаркетов – в СНБО были против

Компания открыла пока два супермаркета, однако планирует запустить работу 40

Секретарь СНБО Алексей Данилов был против открытия супермаркетов в Украине. Коллаж: "Сегодня"

В Украине свой первый магазин открыла российская сеть супермаркетов Mere, которая, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова является спецоперацией российских спецслужб.

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Об этом сообщает LIGA.net.

Сеть уже запустилась в Никополе и в Павлограде (Днепропетровская область). Как рассказал бывший директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко, у компании в планах запустить в Украине 40 супермаркетов. Они могут появиться в стране до конца года.

В первую очередь супермаркеты хотят открывать в Днепропетровской и Киевской областях.

Что известно о сети супермаркетов Mere

Сеть является проектом владельцев сети дискаунтеров "Светофор". В конце 2020 года первый магазин Mere открылся в украинском Николаеве, правда, через некоторое время он закрыться по неустановленным причинам. Как позиционирует себя сеть, цены в их супермаркетах на 20% ниже рыночных.

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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российская сеть магазинов Mere на территории Украины работать не будет.

"Это спецоперация российских спецслужб, которые имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей так называемую сеть дискаунтеров для использования во время производственного процесса для достижения своих политических целей", - рассказал Данилов.

Он считает, что за открытие этих супермаркетов также должны нести ответственность мэры и депутаты.

В СНБО на открытие супермаркетов и планы сети пока не отреагировали.

Ранее в Служба безопасности Украины задокументировали новые факты противоправной деятельности, которой занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry, провела новую серию обысков, а также прекратила работу части из магазинов сети.