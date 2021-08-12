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Украина стала № 1 в мире по экспорту подсолнечного масла: ТОП-3 стран-покупателей

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
12 августа, 16:12
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Производство и продажа за границу подсолнечного масла приносит Украине существенную долю валютной выручки
Украина получает 11% экспортной выручки от продажи подсолнечного масла
Украина получает 11% экспортной выручки от продажи подсолнечного масла / Фото: AFP, Сегодня

Украина удержала первое место в мире по экспорту подсолнечного масла. Кроме того, наша страна также является крупнейшим производителем этого продукта. Его продажи за границу приносят 11% от всей экспортной выручки государства.

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Такие данные обнародовали аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Три главных покупателя украинского масла

  1. Индия – 31% украинского экспорта, 1,9 млн тонн масла.
  2. Китай – 20%, 1,2 млн тонн.
  3. Нидерланды – 10%, 0,6 млн тонн.

На каждом из этих рынков в 2020 году украинские поставщики занимали лидирующие позиции с долей 75% в Индии, 59% – в Китае и 87% в Нидерландах.

Кому Украина продает подсолнечное масло
Кому Украина продает подсолнечное масло / Фото: УКАБ

Цены на масло

В 2021 году украинцы столкнулись с небывалым подорожанием подсолнечного масла на внутреннем рынке – его продавали по 60 гривен. Цены внутри страны выросли, поскольку на мировом повысилась стоимость масличных культур, как и других сырьевых товаров. Только с августа-2020 по март-2021 цена подсолнечника в Украине взлетела вдвое.

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Эксперты даже заговорили о возможном ограничении экспорт этого продукта. Но запрет на экспорт привел бы к сокращению посевов, а следовательно – дефициту подсолнечного масла уже к осени-2021. Поэтому правительство не решилось на такой шаг.

В июле, по данным Госстата, цены на подсолнечное масло в Украине упали. Правда, совсем немного – менее чем на 1%.

Напомним, цены на сахар в Украине тоже резко взлетели: за килограмм белого золота потребитель должен выложить больше доллара. Производители сетуют на плохой урожай сахарной свеклы в прошлом году.

В перечне неблагоприятных погодных условий для сладкой культуры называют засуху и пыльные бури. А эксперты говорят, что оснований для такого скачка цен нет, и объясняют это картельным сговором.

Шокирует украинцев и стоимость фруктов в этом году.

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А чего ждать от цен на хлеб, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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