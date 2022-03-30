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Россия вступает в рецессию: почему это полностью уничтожит агрессора

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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30 марта, 10:01
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Обратной дороги нет: санкции начинают действовать, экономика РФ на грани
Крах России уже совсем близко
Крах России уже совсем близко / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Как бы РФ не отрицала то, что война в Украине негативно влияет на российскую экономику, однако факт остается фактом: Россия близка к глубокой рецессии.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на проходящем в Дубае Всемирном правительственном саммите, передает ТАСС.

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По ее словам, с глубокой рецессией (замедление или полное отсутствие роста экономики – Ред.) РФ столкнется уже в 2022 году. Война, которую Путин развязал в Украине, не пройдет бесследно для агрессора, его ждет спад производства, ухудшение уровня жизни и общее замедление экономики.

"Военные действия в Украине разоряют эту страну... и очень губительны для России. Россия окажется в глубокой рецессии в этом году", – отметила Георгиева.

К чему уже привела война?

  1. Резкая инфляция. По данным Forbes, годовая инфляция в России с 12 по 18 марта составляла 14,5%, всего еженедельная инфляция оценивается в 2%. Такими темпами за год цены возрастут на 104%, на некие продукты они уже выросли вдвое, некоторых вообще недостаток.
  2. Нет источников валюты. США запретили завозить в РФ доллары, а ЕС – евро. Продажа газа тоже под вопросом. Ведь РФ требует расчета за голобуе топливо рублями, а ЕС такое предложение отклоняет.
  3. Целые отрасли прекращают свое существование. Импорт многих товаров, деталей и т.п. фактически закрылся, международные компании выходят с рынка агрессора.
  4. Дефицит товаров и продуктов. Внутренний рынок, какой бы он богат и разнообразен ни был, не способен перекрыть нехватку импорта. Без определенных компонентов РФ не способна изготовить даже белую бумагу. Сейчас известно о его тотальном дефиците и дороговизне, что буквально превышает стоимость акции Сбербанка.

Россия заплатит за войну

В ближайшие два-три года замороженные активы России могут использоваться для выплаты компенсаций Украине за ущерб, нанесенный вторжением агрессора на наши земли.

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В краткосрочной перспективе никто не хочет совершать транзакции с российским Центробанком, поскольку это институт, попавший под санкции. Однако впоследствии, считает эксперт, найдутся серые и черные контрагенты, которые не будут бояться санкций и будут делать транзакции, и действительно можно будет продать оставшуюся незаблокированную часть золотовалютных резервов.

Как заявил ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, замороженные на Западе средства Центрального банка России уже зарезервированы для Украины. Речь идет о более чем 300 миллиардах долларов.

Раньше мы писали, что во Всемирном банке дали неутешительный прогноз для России, а также для Беларуси. Из-за масштабных санкций Запада за вторжение в Украину Россия и Беларусь стали очень близки к дефолту.

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