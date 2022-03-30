Росія вступає в рецесію: чому це вщент знищить агресора

Дороги назад немає: санкції починають діяти, економіка РФ на межі

Крах Росії вже зовсім близько / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Як би РФ не заперечувала те, що війна в Україні негативно впливає на російську економіку, проте факт залишається фактом: Росія близька до глибокої рецесії.

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва на Всесвітньому урядовому саміті, що проходить у Дубаї, передає ТАСС.

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За її словами, з глибокою рецесією (уповільнення або повна відсутність зростання економіки — Ред.) РФ зіткнеться вже 2022 року. Війна, яку Путін розвʼязав в Україні, не пройде безслідно для агресора, його чекає: спад виробництва, погіршення рівня життя та загальне уповільнення економіки.

"Військові дії в Україні розоряють цю країну... і дуже згубні для Росії. Росія опиниться в глибокій рецесії цього року", – зазначила Георгієва.

До чого вже призвела війна?

Різка інфляція. За даними Forbes, річна інфляція в Росії з 12 по 18 березня становила 14,5%, загалом щотижнева інфляція оцінюється в 2%. Такими темпами протягом року ціни зростуть на 104%. Ціни на деякі товари вже зросли вдвічі, деяких взагалі дефіцит. Немає джерел валюти. США заборонили завозити до РФ долари, а ЄС — євро. Продаж газу теж під питанням. Адже РФ вимагає розрахунку за енергоносій рублями, натомість ЄС таку пропозицію відхиляє. Цілі галузі припиняють своє існування. Імпорт багатьох товарів, деталей тощо фактично закрився, міжнародні компанії виходять з ринку агресора. Дефіцит продуктів та товарів. Внутрішні ринок, який би він багатий та різномаітний не був би, не здатен перекрити нехватку імпорту. Без певних компонентів РФ не здатна виготовити навіть білий папір. Наразі відомо про його тотальний дефіцит та дороговизну, що буквально перевищує вартість акції Сбербанку.

Росія заплатить за війну

В найближчі два-три роки заморожені активи Росії можуть використовуватись для виплати компенсацій Україні за збитки, завдані вторгненням агресора на наші землі.

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У короткостроковій перспективі ніхто не хоче здійснювати транзакції з російським Центробанком, оскільки це інститут, який потрапив під санкції. Проте згодом, ймовірно, знайдуться сірі та чорні контрагенти, які не боятимуться санкцій і здійснюватимуть транзакції, і справді можна буде продати частину золотовалютних резервів, що залишилася незаблокованою.

Як заявив раніше радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, заморожені на Заході кошти Центрального банку Росії вже зарезервовані для України. Йдеться про більш ніж 300 мільярдів доларів.

Раніше ми писали, що у Світовому банку дали невтішний прогноз для Росії, а також для Білорусі. Через масштабні санкції Заходу за вторгнення в Україну Росія і Білорусь стали дуже близькі до дефолту.