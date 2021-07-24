Повышение минималки в Украине и падение евро до годового минимума – самое важное о деньгах за неделю

В Украине повышают минималку. Коллаж: "Сегодня"

В течение рабочей недели 19-23 июля в Украине решили запустить новую функцию в приложении "Приват24", которая позволит украинцам совершать денежные переводы по номеру телефона, а также повысить доплаты к пенсиям для лиц с инвалидностью I группы.

Понедельник. Повышение минимальной зарплаты

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В Украине минимальная зарплата до 2024 года повысится в общей сложности на 1665 гривен, до 7665 гривен.

Согласно Бюджетной декларации на три года, которую впервые поддержала Верховная Рада, рост будет поэтапным, и он уже начался: с 1 января 2021 года минималка составляет 6000 гривен.

Впереди украинцев ждет еще четыре повышения:

с 1 декабря 2021 года – до 6500 гривен;

с 1 октября 2022 года – до 6700 гривен;

с 1 января 2023 года – до 7176 гривен;

с 1 января 2024 года – до 7665 гривен.

Вторник. Отмена ограничений на покупку валюты для бизнеса и ФОПов

С 20 июля украинский бизнес уже может покупать иностранную валюту без необходимости предоставлять обоснования на покупку.

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Лимит покупки составляет 100 тыс. евро в день. Полное снятие валютных ограничений НБУ будет осуществлять постепенно в рамках дорожной карты. Сейчас в НБУ считают, что покупка валюты бизнесом не приведет к фундаментальному ослаблению гривни, так как ситуация на валютном рынке нормализовалась.

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Среда. Повышение доплат к пенсиям для лиц с инвалидностью I группы

Оплачивать будут тем, кто получает меньше 2200 гривен. По подсчетам Кабмина, это более 31 тысячи человек. Они получит столько, чтобы их выплаты составляли минимум 2200 гривен в месяц. Как ранее сообщал сайт "Сегодня", Кабмин дополнительно направил из госбюджета 5,3 млрд гривен на выплаты пенсий, надбавок и на повышение пенсий в 2021 году.

Четверг. Украинцы смогут переводить деньги по номеру телефона

Государственный ПриватБанк объявил о запуске новой функции в приложении "Приват24": украинцы смогут совершать денежные переводы по номеру телефона.

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Переводы можно будет делать только в гривне с карты любого украинского банка на карту любого другого банка при условии, что обе карты зарегистрированы в "Приват24". Комиссия – такая же, как и при обычных переводах по номеру карты.

Пятница. Евро рухнул до годового минимума

Нацбанк спрогнозировал стоимость иностранной валюты по отношению к гривне следующим образом: 1 доллар США будет стоить 27,05 грн за единицу, а евро – 31,85 грн. По сравнению со значениями 23 июля, курс доллара просел сразу на 14 копеек. Кроме того, рухнул и евро. Падение на 18 копеек пробило психологическую отметку в 32 гривни. Это произошло впервые с 22 июля 2020 года.