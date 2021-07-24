Підвищення мінімалки в Україні і падіння євро до річного мінімуму – найважливіше про гроші за тиждень

В Україні підвищують мінімалку. Колаж: "Сьогодні"

Протягом робочого тижня 19-23 липня в Україні вирішили запустити нову функцію в додатку "Приват24", яка дозволить українцям здійснювати грошові перекази за номером телефону, а також підвищити доплати до пенсій для осіб з інвалідністю I групи.

Понеділок. Підвищення мінімальної зарплати

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В Україні мінімальна зарплата до 2024 року підвищиться в цілому на 1665 гривень, до 7665 гривень.

За Бюджетною декларацією на три роки, яку вперше підтримала Верховна Рада, зростання буде поетапним, і воно вже почався: з 1 січня 2021 року мінімалка становить 6000 гривень.

Попереду українців чекає ще чотири підвищення:

з 1 грудня 2021 року – до 6500 гривень;

з 1 жовтня 2022 року – до 6700 гривень;

з 1 січня 2023 року – до 7176 гривень;

з 1 січня 2024 року – до 7665 гривень.

Вівторок. Скасування обмежень на покупку валюти для бізнесу та ФОПів

З 20 липня український бізнес вже може купувати іноземну валюту без необхідності надавати обґрунтування на покупку.

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Ліміт покупки становить 100 тис. євро в день. Повне зняття валютних обмежень НБУ здійснюватиме поступово в рамках дорожньої карти. Зараз в НБУ вважають, що купівля валюти бізнесом не призведе до фундаментального ослаблення гривні, так як ситуація на валютному ринку нормалізувалася.

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Середа. Підвищення доплат до пенсій для осіб з інвалідністю I групи

Оплачувати будуть тим, хто отримує менше 2200 гривень. За підрахунками Кабміну, це понад 31 тисячі осіб. Вони отримають стільки, щоб їх виплати становили мінімум 2200 гривень на місяць. Як раніше повідомляв сайт "Сьогодні", Кабмін додатково направив з держбюджету 5,3 млрд гривень на виплати пенсій, надбавок та на підвищення пенсій в 2021 році.

Четвер. Українці зможуть переказувати гроші за номером телефону

Державний ПриватБанк оголосив про запуск нової функції в додатку "Приват24": Українці зможуть здійснювати грошові перекази за номером телефону.

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Перекази можна буде робити тільки в гривні з карти будь-якого українського банку на карту будь-якого іншого банку за умови, що обидві карти зареєстровані в "Приват24". Комісія – така ж, як і при звичайних перекладах за номером картки.

П'ятниця. Євро впав до річного мінімуму

Нацбанк спрогнозував вартість іноземної валюти по відношенню до гривні в такий спосіб: 1 долар США буде коштувати 27,05 грн за одиницю, а євро – 31,85 грн. У порівнянні зі значеннями 23 липня, курс долара просів відразу на 14 копійок. Крім того, звалився і євро. Падіння на 18 копійок пробило психологічну позначку в 32 гривні. Це сталося вперше з 22 липня 2020 року.