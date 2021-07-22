ПриватБанк дозволив грошові перекази без номера картки

Щоб відправити кошти, потрібно знати тільки номер телефону одержувача. Але спрацює нововведення не для всіх

ПриватБанк і Visa ввели новий спосіб грошових переказів / Фото: уніан, Flickr

Державний ПриватБанк, через який тепер можна підключитися до "Нафтогазу", оголосив про запуск нової функції. У додатку Приват24 стали доступні грошові перекази за номером телефону. Систему запустили у співпраці з платіжною системою Visa.

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Сервіс дозволяє здійснювати перекази тільки в гривні, з карти будь-якого українського банку на карти будь-якого банку, але обидві картки мають бути зареєстровані в Приват24, уточнили у банку. Комісія – така ж як, і при звичайних переказах за номером картки.

Переклад відбувається через міжнародну мережу Visa Direct. Прив'язка номера карти до номера телефону зберігається як захищений токен. Переклади проводяться в онлайн-режимі, а гроші надходять моментально.

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Одержувачів, які вже підключилися до сервісу, можна буде вибирати прямо зі списку контактів на телефоні.

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"Мало хто знає напам'ять номери банківських карток або IBAN, а ось власний мобільний номер пам'ятають все ... Фраза" скинь на карту "з часом відійде в минуле, як і всі незручності, які з нею пов'язані", – вважає Світлана Чирва, віцепрезидентка та регіональна менеджерка Visa в Україні, Білорусі та Молдові.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк почав підвищення тарифів на перекази через "Приват24" з 1 грн до 0,5% від суми (не менш 3 і не більше 200 гривень).

А про недавнє технічний збій в ПриватБанку дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":