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Це не ПриватБанк, а обман. Шахраї почали виманювати гроші від імені держбанку

21 липня 2021 15:58

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У фінансовій установі вже розібралися в схемі аферистів і звернулися до правоохоронних органів

Шахраї прикинулися ПриватБанком

Шахраї прикинулися ПриватБанком / Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

В інтернеті з'явилася нова схема шахрайства, розрахована на клієнтів державного ПриватБанку. Шахраї зареєстрували сайт p-invest.site, на якому використовували логотип і айдентику банку. Через цей сайт аферисти рекламують інвестиції в псевдопроєкти. Довірливим українцям обіцяють до 8500 доларів доходу в місяць від інвестицій в національні компанії.

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У банку підтвердили, що цей сайт не має до них ніякого відношення, а розміщені на ресурсі посилання ведуть на неіснуючі інвестиційні проєкти, пише AIN. Як зазначають фахівці, схема шахраїв схожа на фінансову піраміду. Банк уже звернувся в правоохоронні органи.

Підробний сайт

Підробний сайт / Фото: прес-служба ПриватБанку

Подробиці схеми

Шахраї пропонують "майбутнім інвесторам" заповнити електронну форму і вказати особисті дані – ПІБ, номер телефону, пошту.

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Після цього з жертвою зв'язується оператор, який за допомогою соціальної інженерії виманює гроші "на інвестиції".

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Примітно, що на сайті є калькулятор, який дозволяє розрахувати потенційну прибутковість від інвестицій на підставі суми вкладень. Наприклад, за 5000 грн обіцяють дохід в 6600 грн на місяць.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк почав підвищення тарифів на перекази через "Приват24" з 1 грн до 0,5% від суми (не менше 3 і не більше 200 гривень).

А про недавній технічний збій в ПриватБанку дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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