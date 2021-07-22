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ПриватБанк разрешил денежные переводы без номера карточки

22 июля 2021 10:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Чтобы отправить средства, нужно знать только номер телефона получателя. Но сработает новшество не для всех

ПриватБанк и Visa ввели новый способ денежных переводов

ПриватБанк и Visa ввели новый способ денежных переводов / Фото: УНИАН, Flickr

Государственный ПриватБанк, через который теперь можно подключиться к "Нафтогазу", объявил о запуске новой функции. В приложении Приват24 стали доступны денежные переводы по номеру телефона. Систему запустили в сотрудничестве с платежной системой Visa.

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Сервис позволяет осуществлять переводы только в гривне, с карты любого украинского банка на карты любого банка, но обе карты должны быть зарегистрированы в Приват24, уточнили в банке. Комиссия – такая же как, и при обычных переводах по номеру карты.

Перевод происходит через международную сеть Visa Direct. Привязка номера карты к номеру телефона сохраняется как защищенный токен. Переводы проводятся в онлайн-режиме, а деньги поступают моментально.

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Получателей, которые уже подключились к сервису, можно будет выбирать прямо из списка контактов на телефоне.

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"Мало кто знает наизусть номера банковских карточек или IBAN, а вот собственный мобильный номер помнят все... Фраза "сбрось на карту" со временем отойдет в прошлое, как и все неудобства, которые с ней связаны", - считает Светлана Чирва, вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Беларуси и Молдове.

Напомним, ранее ПриватБанк начал повышение тарифов на переводы через "Приват24" с 1 грн до 0,5% от суммы (не меньше 3 и не более 200 гривен).

А о недавнем техническом сбое в ПриватБанке узнавайте из сюжета "Сегодня":

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