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Это не ПриватБанк, а обман. Мошенники начали выманивать деньги от имени госбанка

21 июля 2021 15:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В финансовом учреждении уже разобрались в схеме аферистов и обратились в правоохранительные органы

Мошенники притворились ПриватБанком

Мошенники притворились ПриватБанком / Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

В интернете появилась новая схема мошенничества, рассчитанная на клиентов государственного ПриватБанка. Мошенники зарегистрировали сайт p-invest.site, на котором использовали логотип и айдентику банка. Через этот сайт аферисты рекламируют инвестиции в псевдопроекты. Доверчивым украинцам обещают до 8500 долларов дохода в месяц от инвестиций в национальные компании.

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В банке подтвердили, что этот сайт не имеет к ним никакого отношения, а размещенные на ресурсе ссылки ведут на несуществующие инвестиционные проекты, пишет AIN. Как отмечают специалисты, схема мошенников похожа на финансовую пирамиду. Банк уже обратился в правоохранительные органы.

Поддельный сайт

Поддельный сайт / Фото: пресс-служба ПриватБанка

Подробности схемы

Мошенники предлагают "будущим инвесторам" заполнить электронную форму и указать личные данные – ФИО, номер телефона, почту.

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После этого с жертвой связывается оператор, который с помощью социальной инженерии выманивает деньги "на инвестиции".

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Примечательно, что на сайте есть калькулятор, который позволяет рассчитать потенциальную доходность от инвестиций на основании суммы вложений. Например, за 5000 грн обещают доход в 6600 грн в месяц.

Напомним, ранее ПриватБанк начал повышение тарифов на переводы через "Приват24" с 1 грн до 0,5% от суммы (не меньше 3 и не более 200 гривен).

А о недавнем техническом сбое в ПриватБанке узнавайте из сюжета "Сегодня":

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