В Украине четыре раза повысят минимальную зарплату – график

Поэтапный рост минималки заложен в одобренных Верховной Радой бюджетных планах правительства на ближайшие три года

Минималку повысят еще в четыре этапа / Фото: Getty Images, Pixabay

Минимальная зарплата в Украине до 2024 повысится в общей сложности на 1665 гривен, до 7665 гривен. Такие расчеты заложены в Бюджетную декларацию на три года, которую впервые поддержала Верховная Рада. Рост будет поэтапным, и он уже начался. Впереди украинцев ждет еще четыре повышения минзарплаты:

с 1 января 2021 года минималка составляет 6000 гривен;

с 1 декабря 2021-го она повысится до 6500 гривен;

с 1 октября 2022-го – до 6700 гривен;

с 1 января 2023-го – до 7176 гривен;

с 1 января 2024-го – до 7665 гривен.

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Поэтапное повышение минимальной зарплаты до 2024 года

Расчеты производились с учетом макроэкономического прогноза, отметили в Министерстве финансов Украины.

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"Таким образом, в 2024 году минималка по сравнению с нынешним годом вырастет на 1665 гривен и составит 7665 гривен", – сообщили в ведомстве.

Напомним, повышение минимальной зарплаты сказывается на размере пенсий. Те, кто старше 65 лет, при наличии стажа 30 лет и более – для женщин и 35 лет и более – для мужчин, с 1 декабря 2021 года будут получать не менее 2600 грн (40% от минзарплаты). Сейчас они получают не менее 2400 грн.

Как сообщалось, также в Бюджетной декларации предусмотрено, что прожиточный минимум будет расти, как и сейчас, на размер инфляции плюс 2%. Но в случае изменения законодательства обещают пересмотреть показатели. То есть все эти расчеты будут актуальными, если власти не удастся завершить реформу прожиточного минимума.

Документ предусматривает, что курс доллара в ближайшие три года не превысит 30 гривен:

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