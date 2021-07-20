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НБУ отменил ограничения на покупку валюты для бизнеса и ФОПов

20 июля 2021 11:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Юридические лица и мелкие предприниматели получили право покупать валюту без предоставления дополнительных документов, но есть лимит

Снятие ограничения распространяется и на ФОПов

Снятие ограничения распространяется и на ФОПов / Фото: AFP, Pixabay

С сегодняшнего дня, 20 июля, украинский бизнес может покупать иностранную валюту без необходимости предоставлять обоснования на покупку. Лимит покупки составляет 100 тыс. евро в день. Это может серьезно повысить спрос на инвалюту на межбанке и привести к краткосрочному падению гривни, предупреждали ранее аналитики. Решение о таком валютном послаблении принял Национальный банк Украины (НБУ).

Что изменилось

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До 20 июля юридические лица и физлица-предприниматели (ФЛП, укр. – ФОП) могли приобретать валюту только при наличии оснований или обязательств. Это могла быть необходимость закупки сырья или оборудования за границей или выплаты по валютным кредитам. Теперь такие обязательства не нужны.

Полное снятие валютных ограничений НБУ будет осуществлять постепенно в рамках дорожной карты. Решения о послаблениях принимаются с оглядкой на ситуацию на валютном рынке. Сейчас в НБУ считают, что покупка валюты бизнесом не приведет к фундаментальному ослаблению гривни, так как ситуация на валютном рынке нормализовалась.

План валютных послаблений

План валютных послаблений / Фото: НБУ

В тренде
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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с аналитиками разобрался, нужно ли сейчас покупать или продавать валюту и поможет ли это сохранить сбережения.

Также в Кабмине подсчитали, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 гривен:

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