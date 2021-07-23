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Доллар рухнул, евро обвалился до минимума за год – официальный курс

23 июля 2021 16:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 26 июля

Доллар и евро резко подешевели

Доллар и евро резко подешевели / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 26 июля:

23.0726.07Изменение
1 доллар США27,19 грн27,05 грн- 0,14
1 евро32,03 грн31,85 грн- 0,18
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По сравнению со значениями 23 июля курс доллара просел сразу на 14 копеек. В предыдущий банковский день "зеленый" снизился на пять копеек. Укрепление гривни связано с решением НБУ повысить учетную ставку – это делает более выгодным вложения нерезидентов в украинские гособлигации. Кроме того, по данным Finstop, на укрепление гривни повлияли:

  • решение НБУ меньше покупать валюту в резервы;
  • размещение Украиной еврооблигаций на 500 млн долларов;
  • активные продажи валюты со стороны спекулянтов.

За неделю – с 19 по 26 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 18 копеек. Американская валюта находится на минимуме с середины июня.

Курс евро упал на 18 копеек и пробил вниз психологическую отметку в 32 гривни. Это произошло впервые с 22 июля 2020 года.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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