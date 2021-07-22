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НБУ ужесточил политику. Ключевая ставка выросла до максимума за 15 месяцев

22 июля 2021 14:03

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Нацбанк решил активнее бороться с инфляцией, которая выходит за рамки целевого диапазона. Заодно такие шаги помогут укрепить гривню

Бизнес сможет покупать валюту без обязательств

Бизнес сможет покупать валюту без обязательств / Фото: НБУ, stocksnap.io

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку до 8%. Это новый максимум с апреля 2020 года. В марте-2021 состоялось первое с сентября 2018 года повышение учетной ставки, в апреле – второе, теперь третье. До этого учетная ставка многие месяцы находилась на историческом минимуме в 6%.

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Такое решение приняло правление Нацбанка.

"В условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий", - объяснили в Нацбанке.

Кроме того, для борьбы с инфляцией НБУ ужесточил монетарную политику через ряд дополнительных мероприятий:

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  • уменьшены плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с 20 млн долл. до 5 млн долл.;
  • продолжено плановое сворачивание антикризисных мер;
  • стоимость кредитов рефинансирования устанавливается на уровне "учетная ставка 1 п. п." при условии проведения количественного тендера и не ниже этого уровня – при условии проведения процентного тендера.
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Ранее эксперты отмечали, что повышение учетной ставки может мотивировать иностранцев больше вкладывать в украинские гособлигации. Это, в свою очередь, поможет укрепить курс гривни. Снижение учетной ставки, соотвественно, могло привести к ослаблению украинской валюты.

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Стоимость рефинансирования банков тоже определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам нужно тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит доходность государственных облигаций.

Напомним, инфляция в Украине в июне осталась на уровне 9,5% в годовом измерении при том, что НБУ ориентируется на коридор 4-6%.

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