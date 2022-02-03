Посылки "Укрпочты": как отследить и оплатить онлайн – инструкция

Рассказываем, как самостоятельно воспользоваться новой услугой "Укрпочты" и оплатить свое отправление не выходя из дома

Пошаговая инструкция с фотографиями / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С 1 февраля украинцы получили возможность сформировать и оплатить отправку онлайн через сайт "Укрпочты".

"Сегодня" разобрались, как воспользоваться этой услугой, а также как отследить свою посылку и готовы рассказать вам.

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Как отследить посылку?

Итак, для того чтобы отследить отправления можно воспользоваться различными каналами связи с "Укрпочтой", например – зайти на них сайт.

На главной странице вы сразу увидите свободное поле с надписью "Отследить", туда нужно ввести 13-значный номер отправления и нажать "Отследить".

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Также можно сделать это в одном из чат-ботов "Укрпочты", например, в Viber. Просто вместо сообщения введите свой номер и отправьте. Также посылку можно проверить через Facebook.

Для этой функции не нужно ждать оператора, чат-бот ответит вам в любой момент и выполнит проверку автоматически.

Как оплатить посылку онлайн?

Для того чтобы оплатить присланную вам или вами посылку придется зайти в свой личный кабинет на сайте "Укрпочты". Кнопка "Вход и регистрация" расположена в правом верхнем углу экрана.

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Далее выберите нужный вам сервис доставки, мы покажем на примере "Укрпочта Стандарт":

Нажимаем на вкладку "Укрпочта Стандарт" и можем увидеть свои отправки.

Для начала сайт попросит вас создать список отправлений, чтобы выполнять какие-либо действия. Для этого просто нажмите Добавить, дайте желаемое название списку и нажмите на галочку справа.

После этого выберите нужное вам отправление и нажмите на него, чтобы оплатить.

Интернет оплата производится, как на любом другом сайте – вводить свои данные и реквизиты карты и подтверждаете оплату через интернет-банкинг.

Как оплатить собственную отправку?

Вы можете самостоятельно сформировать отправку посылки другому человеку и сразу его оплатить. Для этого нажмите "Создать" в правой колонке.

В новой вкладке нужно будет заполнить всю информацию об отправителе, получателе, данных и реквизитах посылки, а также любую дополнительную информацию.

После того, как заполните все поля, выберите в самом низу способ оплаты."картой онлайн". Далее нажмите "Создать".

Вам откроется вкладка "Отправления, оплачиваемые картой онлайн". Поставьте галочку с левой стороны от отправки и нажмите "оплатить картой".

После этого нужно ввести реквизиты своей карты и нажать "Оплатить" .

Процедура оплаты происходит в два этапа. Сначала на карте клиента блокируется сумма стоимости пересылки – не пугайтесь.

Денежные средства с карты списываются уже в отделении, когда клиент передает посылку на отправку.

Новые тарифы "Укрпочты"

С 1 декабря 2022 г. в Украине начали действовать новые тарифы "Укрпочты", по требованию Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

В среднем стоимость выросла на 15%, например, отправка письма или открытки будет стоить 15 грн. вместо 13, а отправка легкой бандероли (до 250 г) будет стоить с 22,5 грн. вместо 19,5.

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