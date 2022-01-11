Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Удалось обмануть систему: как украинцев обворовывают через "Укрпочту"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 января, 12:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем о новой схеме аферистов, которые прикидываются продавцами в интернете
Мошенники придумали новый способ обмана через "Укрпочту"
Мошенники придумали новый способ обмана через "Укрпочту" / Фото: Коллаж: Сегодня

Мошенники придумали новый способ обмана через сайт купли-продажи OLX и "Укрпочту" и воруют у украинцев деньги.

Об этом в Facebook выложил видео один из пользователей, где рассказал свою историю с аферистами.

Реклама

На сайте OLX мужчина нашел очень выгодное предложение по продаже смартфона и попросил отправить с помощью функции OLX-Доставка, поскольку считает ее безопасной.

На что продавец согласился, и сказал, что может выслать товар "Укрпочтой", клиент согласился, и оплатил полную сумму. Отправка произошла через сутки, посылку мужчина мониторил через приложение.

В тот же день на сайте появляется еще одно объявление, абсолютно идентичное тому, по которому обманутый украинец купил телефон. Тогда он попросил свою знакомую откликнутся на это объявление и уточнить, отправляет ли продавец товар OLX-Доставкой.

Реклама

Женщине ответили утвердительно. Через несколько дней покупатель идет получать прибывшую посылку в отделение и решает осмотреть ее на месте.

Вместо дорогого смартфона, внутри лежали сок, "Сникерс" и шоколадка, из-за чего клиент отказывается от посылки и получает возврат денег через OLX-Доставку.

Через несколько дней обманутый мужчина случайно встречает сотрудницу "Укрпочты", которая рассказывает, что через пару часов после него в отделение пришел человек с его номером накладной и пытался забрать его посылку.

Реклама

В чем суть схемы?

Итак, обман мошенников состоит в том, что сразу после получения посылки в отделение, они или их подельники, забирают ее вместо вас, зная номер накладной.

Таким образом, OLX-доставка подтверждает, что все в порядке и на карту злоумышленнику переводят ваши средства, этого клиента пытались "кинуть" на целых 11 тысяч.

"Укрпочтой" мошенники отправляют потому, что там зачастую не спрашивают документы у получателя и достаточно знать номер отправления.

Новая схема обмана через "Новую почту"

Недавно в интернете всплыла очередная схема обмана. Мошенники при покупке товара в интернете предлагают воспользоваться якобы новой услугой от "Новой почты" – "novapay".

Жертву убеждают, что она работает по принципу OLX-Доставки и пересылают неизвестную ссылку, которая оказывается фишинговой. Далее у человека пропадают все деньги с карты и мошенник исчезает.

В "Новой почте" объяснили, что novapay – это их платежная система и никакой отдельной функции не существует.

Ранее мы писали, что мошенники создали фейковый сайт популярного банка и рассказывали, какую схему придумали аферисты с "тысячей Зеленского".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Ньюсмейкер
Виктория Барановская

Виктория Барановская

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.5

Российский рубль (₽)

0.3663

Евро (€)

31.12

#человек_сего_дня
11 января. Петр Могила. 375 лет назад, 11 января 1647 года, ушел из жизни выдающийся украинский церковный и культурный деятель. Но перед этим в своей жизни он успел многое повидать и сделать…
На встречу с героем!
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,82
29,80
28,22
19,28
31,79
31,29
29,98
19,48
34,18
31,19
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять