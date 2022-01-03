Мошенники придумали новый способ обмана через "Новую почту": как не потерять деньги

Аферисты крадут деньги с карточек украинцев используя фейковые ссылки

Мошенники создали фейковый сервис "Новой почты" / Фото: Коллаж: Сегодня

Мошенники придумали новую схему обмана украинцев на сайтах купли-продажи, предлагая воспользоваться новой услугой "Новой почты".

Об этом в Facebook написал мужчина, которого пытались обмануть этим способом.

Реклама

Схема заключается в том, что мошенник, под видом покупателя, выбирает ваш товар на интернет-площадке и предлагает оплатить заказ через сервис "novapay".

Так и автору поста, который хотел продать ненужные вещи, написала женщина по имени Анастасия и предложила купить товар через эту функцию.

"Далее она присылает ссылку на "накладную" на "сайте" "Новой Почты", сделано правдоподобно, только "beautiful-pays.site" настораживает. Разумеется, от меня, в целях безопасности, нужно ввести номер карты и т. д.", – пишет пользователь.

Реклама

Чтобы проверить сервис он ввел данные пустой виртуальной карты, однако сайт мошенников написал, что остаток на карте должен быть не меньше суммы продаж.

То есть, если бы мужчина ввел данные карты с деньгами, с его счета списали неизвестное количество средств.

Реклама

Поддельная ссылка выглядела так: https://novaposhta.beautiful-pays.site/pay/20450260292142, хотя настоящий сайт novapay имеет домен https://novapay.ua/.

"Новая почта" разоблачила схему мошенников

В ноябре 2021 года клиент "Новой почты" потерял посылку с целой тонной орехов стоимостью около 180 тыс. грн.

Всему виной мошенники, придумавшие новую схему обмана, заключающуюся в том, что с помощью поддельных документов аферист забирает с почты посылку на ваше имя .

Выбирают такие преступники преимущественно дорогостоящие отправления, а сотрудники "Новой почты" не имеют полномочий проверять подлинность документов.

"Сегодня" также писали, какими будут тарифы "Новой почты" в 2022 году и рассказывали, как работает почтовый оператор в период новогодних праздников.