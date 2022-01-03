Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский 🇺🇦 Украинцы оценили 2021 🎙 Слушаем звуки зимы 🤖 Заглядываем в будущее
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Мошенники придумали новый способ обмана через "Новую почту": как не потерять деньги

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 января, 09:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Аферисты крадут деньги с карточек украинцев используя фейковые ссылки
Мошенники создали фейковый сервис "Новой почты"
Мошенники создали фейковый сервис "Новой почты" / Фото: Коллаж: Сегодня

Мошенники придумали новую схему обмана украинцев на сайтах купли-продажи, предлагая воспользоваться новой услугой "Новой почты".

Об этом в Facebook написал мужчина, которого пытались обмануть этим способом.

Реклама

Схема заключается в том, что мошенник, под видом покупателя, выбирает ваш товар на интернет-площадке и предлагает оплатить заказ через сервис "novapay".

Так и автору поста, который хотел продать ненужные вещи, написала женщина по имени Анастасия и предложила купить товар через эту функцию.

"Далее она присылает ссылку на "накладную" на "сайте" "Новой Почты", сделано правдоподобно, только "beautiful-pays.site" настораживает. Разумеется, от меня, в целях безопасности, нужно ввести номер карты и т. д.", – пишет пользователь.

Реклама

Чтобы проверить сервис он ввел данные пустой виртуальной карты, однако сайт мошенников написал, что остаток на карте должен быть не меньше суммы продаж.

То есть, если бы мужчина ввел данные карты с деньгами, с его счета списали неизвестное количество средств.

Реклама

Поддельная ссылка выглядела так: https://novaposhta.beautiful-pays.site/pay/20450260292142, хотя настоящий сайт novapay имеет домен https://novapay.ua/.

"Новая почта" разоблачила схему мошенников

В ноябре 2021 года клиент "Новой почты" потерял посылку с целой тонной орехов стоимостью около 180 тыс. грн.

Всему виной мошенники, придумавшие новую схему обмана, заключающуюся в том, что с помощью поддельных документов аферист забирает с почты посылку на ваше имя .

Выбирают такие преступники преимущественно дорогостоящие отправления, а сотрудники "Новой почты" не имеют полномочий проверять подлинность документов.

"Сегодня" также писали, какими будут тарифы "Новой почты" в 2022 году и рассказывали, как работает почтовый оператор в период новогодних праздников.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Топ публикаций
Виктория Барановская

Виктория Барановская

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
3 января. Джон Р. Р. Толкин В этот день 130 лет назад родился главный “хоббит” мировой литературы, отец современного жанра фэнтези, английский писатель, переводчик, ученый Джон Рональд Руэл Толкин…
На встречу с героем!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Игрушки на миллиарды
Откуда едет новогоднее настроение?
Получи порцию праздника
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять