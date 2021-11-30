Мошенники воруют банковские данные через телефоны – как не потерять все сбережения

Мошенники атакуют пользователей Android через вирусные программы из Google Play и крадут их данные счетов

У пользователей Android крадут банковские данные через приложения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В магазине приложений для устройств Android Google Play обнаружили 12 вредоносных программ, которые крадут банковские данные пользователей.

Об этом сообщают эксперты по кибербезопасности компании ThreatFactor.

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Они выяснили, что в основном это приложения для работы с криптовалютой, сканеры QR-кодов, а также фитнес-трекеры.

Через некоторые такие приложения на устройство попадают банковские трояны Anatsa, Alien и Hydra/Ermac. В списке сейчас такие приложения:

QR Scanner 2021;

PDF Document Scanner;

CryptoTracker;

Free QR Code Scanner;

Gym and Fitness Trainer;

PDF AI: TEXT RECOGNIZER;

QR CreatorScanner.

Как работают вирусы?

После того, как человек устанавливает приложение, ему предлагают загрузить обновление, во время которого программа определяет, стоит ли загружать вирус на этот телефон.

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Для оценки устройства используют такие параметры, как модель смартфона, регион, страна и версия Android.

Однако пользователь "зараженного" смартфона не сразу осознает, что у него могут украсть данные, поскольку даже после установки вируса приложение работает нормально.

Таким образом преступники прячут опасный код от владельца устройства, он также загружается отдельно от своего приложения, что позволяет пройти проверки в Google Play.

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Ранее "Сегодня" писали, что мошенники создали фейковые сайты популярных банков и финансовых учреждений, которые крадут данные украинцев с помощью фишинга.

Мы также сообщали, что аферисты придумали новую схему обмана с поддельными ссылками.