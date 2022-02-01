В "Укрпошті" запрацювала нова послуга: що зміниться для українців із 1 лютого

Поштове відомство розширює функціонал

Укрпошта запустила в роботу нову послугу / Фото: Getty Images, Укрпошта, Колаж: Сьогодні

Українці, які користуються послугами компанії "Укрпошти ", З 1 лютого отримали можливість оплачувати вартість доставки посилок онлайн.

Сплатити доставку своєї посилки онлайн можна на офіційному сайті компанії у розділі "Особистий кабінет", повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Реклама

Сама процедура оплати відбувається у два етапи. Спочатку на картці клієнта блокується сума вартості пересилки. Кошти з картки клієнта списуються вже у відділенні пошти, коли кліет передає посилку на відправку.

Повідомляється, що для клієнтів також діятимуть знижки :

5% на відправку по Україні;

від 3 до 15% на міжнародні посилки за оформлення відправки онлайн в особистому кабінеті або за допомогою АРІ.

Зазначається також, що послуга діє для оформлення онлайн на внутрішні та міжнародні відправлення:

Реклама

"Укрпошта Стандарт";

"Укрпошта Експрес";

Дрібний пакет рекомендований";

"Посилки";

"EMS".

Нові тарифи на доставку

З 1 грудня 2022 року "Укрпошта" змушена змінити тарифи на доставку на вимогу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Так, із грудня тарифи зросли в середньому на 15% :

відправка листа або листівки коштуватиме 15 грн. замість 13;

відправка легкої бандеролі (до 250 г) коштуватиме з 22,5 грн. замість 19,5;

рекомендоване відправлення коштуватиме 11 грн замість 9,5;

Раніше "Сегодня" розбиралися, чому "Укрпошта" може не прийняти вашу посилку через коробку , і як "Укрпошта" зайняла друге місце у світі за якістю експрес-доставки за даними щоквартального рейтингу поштових операторів PricewaterhouseCoopers.