В "Укрпошті" запрацювала нова послуга: що зміниться для українців із 1 лютого

Українці, які користуються послугами компанії "Укрпошти ", З 1 лютого отримали можливість оплачувати вартість доставки посилок онлайн.
Сплатити доставку своєї посилки онлайн можна на офіційному сайті компанії у розділі "Особистий кабінет", повідомляє пресслужба "Укрпошти".
Сама процедура оплати відбувається у два етапи. Спочатку на картці клієнта блокується сума вартості пересилки. Кошти з картки клієнта списуються вже у відділенні пошти, коли кліет передає посилку на відправку.
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Повідомляється, що для клієнтів також діятимуть знижки :
- 5% на відправку по Україні;
- від 3 до 15% на міжнародні посилки за оформлення відправки онлайн в особистому кабінеті або за допомогою АРІ.
Зазначається також, що послуга діє для оформлення онлайн на внутрішні та міжнародні відправлення:
- "Укрпошта Стандарт";
- "Укрпошта Експрес";
- Дрібний пакет рекомендований";
- "Посилки";
- "EMS".
Нові тарифи на доставку
З 1 грудня 2022 року "Укрпошта" змушена змінити тарифи на доставку на вимогу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
Так, із грудня тарифи зросли в середньому на 15% :
- відправка листа або листівки коштуватиме 15 грн. замість 13;
- відправка легкої бандеролі (до 250 г) коштуватиме з 22,5 грн. замість 19,5;
- рекомендоване відправлення коштуватиме 11 грн замість 9,5;
Раніше "Сегодня" розбиралися, чому "Укрпошта" може не прийняти вашу посилку через коробку , і як "Укрпошта" зайняла друге місце у світі за якістю експрес-доставки за даними щоквартального рейтингу поштових операторів PricewaterhouseCoopers.