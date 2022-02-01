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В "Укрпочте" заработала новая услуга: что изменится для украинцев с 1 февраля

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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1 февраля, 18:06
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Укрпочта запустила в работу новую услугу
Укрпочта запустила в работу новую услугу / Фото: Getty Images, Укрпочта, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые пользуются услугами компании "Укрпочты", с 1 февраля получили возможность оплачивать стоимость доставки посылок онлайн.

Оплатить доставку своей посылки онлайн можно на официальном сайте компании в разделе "Личный кабинет", сообщает пресс-служба "Укрпочты".

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Сама процедура оплаты происходит в два этапа. Сначала на карточке клиента блокируется сумма стоимости пересылки. Деньги с карточки клиента списываются уже в отделении почты, когда клиент передает посылку на отправку.

Сообщается, что для клиентов также будут действовать скидки:

  • 5% на отправку по Украине;
  • от 3 до 15% на международные посылки за оформление отправки онлайн в личном кабинете или с помощью АРI.

Отмечается также, что услуга действует для оформления онлайн на внутренние и международные отправления:

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  • "Укрпочта Стандарт";
  • "Укрпочта Экспресс";
  • Мелкий пакет рекомендованный";
  • "Посылка";
  • "EMS".

Новые тарифы на доставку

С 1 декабря 2022 года "Укрпочта" вынуждена изменить тарифы на доставку по требованию Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Так, с декабря тарифы выросли в среднем на 15%:

  • отправка письма или открытки будет стоить 15 грн вместо 13;
  • отправка легкой бандероли (до 250 г) будет стоить с 22,5 грн вместо 19,5;
  • рекомендованная отправка будет стоить 11 грн вместо 9,5;

Ранее "Сегодня" разбирались, почему "Укрпочта" может не принять вашу посылку из-за коробки, и как "Укрпочта" заняла второе место в мире по качеству экспресс-доставки по данным ежеквартального рейтинга почтовых операторов PricewaterhouseCoopers.

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