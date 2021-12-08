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"Юмористы!"."Укрпочта" стала второй в мире по качеству международной экспресс-доставки

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
8 декабря, 17:30
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Игорь Смелянский рассказал о достижениях "Укрпочты" в рейтинге почтовых операторов PricewaterhouseCoopers
"Укрпочта" стала второй в мире по качеству международной экспресс-доставки
"Укрпочта" стала второй в мире по качеству международной экспресс-доставки / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания "Укрпочта" заняла второе место в мире по качеству экспресс-доставки по данным ежеквартального рейтинга почтовых операторов PricewaterhouseCoopers.

О достижениях сообщил глава компании Игорь Смелянский на странице Facebook.

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"Второе место в мире или есть 3 вещи, на которые можно смотреть вечно: как горит огонь, как бежит вода и как серьезные люди в дорогих костюмах в вечерних эфирах обсуждают, может ли государственная компания быть успешной", – написал Смелянский.

По его словам, когда "Укрпочта" получила право на доставку EMS (Express Mail Service), Украина занимала 181 место и всего через два года поднялась ко второму.

Однако пользователи Facebook также решили подшутить и оставили под постом Смелянского немало насмешливых комментариев.

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"Есть 3 вещи, на которые можно смотреть вечно: как горит огонь, как бежит вода и как "Укрпочта" доставляет посылку 050504181..", – пишет Vitali Zhyvaha.

Другой мужчина назвал "Укрпочту" "юмористами", некоторые начали жаловаться на работу работников отделений.

"Великолепная новость, к сожалению, по Украине экспресс посылка едет уже 7 день и, внимание, приезжает совсем в другой город", – рассказывают украинцы.

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Новые тарифы на доставку

С 1 декабря 2022 года "Укрпочта" вынуждена изменить тарифы на доставку по требованию Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Так, с декабря тарифы выросли в среднем на 15%:

  • отправка письма или открытки будет стоить 15 грн вместо 13;
  • отправка легкой бандероли (до 250 г) будет стоить с 22,5 грн вместо 19,5;
  • рекомендованная отправка будет стоить 11 грн вместо 9,5;

"Сегодня" также разбирались, почему "Укрпочта" может не принять вашу посылку через коробку и как с 1 января изменятся тарифы "Новой почты".

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