"Гумористи!". "Укрпошта" стала другою у світі за якістю міжнародної експрес-доставки

Компанія "Укрпошта" посіла друге місце у світі за якістю експрес-доставки за даними щоквартального рейтингу поштових операторів PricewaterhouseCoopers.
Про досягнення повідомив голова компанії Ігор Смілянський на сторінці у Facebook.
"Друге місце в світі або є 3 речі, на які можна дивитися вічно: як горить вогонь, як біжить вода і як серйозні люди в дорогих костюмах у вечірніх ефірах обговорюють, чи може державна компанія бути успішною", – написав Смілянський.
За його словами, коли "Укрпошта" отримала право на доставку EMS (Express Mail Service), Україна посідала 181 місце і усього за два роки піднялась до другого.
Однак користувачі Facebook також вирішили пожартувати і залишили під постом Смілянського чимало глузливих коментарів.
"Є 3 речі, на які можна дивитися вічно: як горить вогонь, як біжить вода і як "Укрпошта" доставляє посилку 050504181..", – пише Vitali Zhyvaha.
Інший чоловік назвав "Укрпошту" "гумористами", дехто почав скаржитись на роботу працівників відділень.
"Чудова новина, нажаль по Україні експрес посилка їде уже 7 день і, увага, приїжджає зовсім в інше місто", – розповідають українці.
Нові тарифи на доставку
З 1 грудня 2022 року "Укрпошта" змушена змінити тарифи на доставку за вимогою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
Так, з грудня тарифи зросли в середньому на 15%:
- відправлення листа або листівки коштуватиме 15 грн замість 13;
- відправлення легкої бандеролі (до 250 г) коштуватиме з 22,5 грн замість 19,5;
- рекомендоване відправлення коштуватиме 11 грн замість 9,5;
"Сьогодні" також розбирались, чому "Укрпошта" може не прийняти вашу посилку через коробку і як з 1 січня зміняться тарифи "Нової пошти".