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"Гумористи!". "Укрпошта" стала другою у світі за якістю міжнародної експрес-доставки

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
8 грудня, 17:30
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Ігор Смілянський розповів про досягнення "Укрпошти" у рейтингу поштових операторів PricewaterhouseCoopers
"Укрпошта" стала другою у світі за якістю міжнародної експрес-доставки
"Укрпошта" стала другою у світі за якістю міжнародної експрес-доставки / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія "Укрпошта" посіла друге місце у світі за якістю експрес-доставки за даними щоквартального рейтингу поштових операторів PricewaterhouseCoopers.

Про досягнення повідомив голова компанії Ігор Смілянський на сторінці у Facebook.

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"Друге місце в світі або є 3 речі, на які можна дивитися вічно: як горить вогонь, як біжить вода і як серйозні люди в дорогих костюмах у вечірніх ефірах обговорюють, чи може державна компанія бути успішною", – написав Смілянський.

За його словами, коли "Укрпошта" отримала право на доставку EMS (Express Mail Service), Україна посідала 181 місце і усього за два роки піднялась до другого.

Однак користувачі Facebook також вирішили пожартувати і залишили під постом Смілянського чимало глузливих коментарів.

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"Є 3 речі, на які можна дивитися вічно: як горить вогонь, як біжить вода і як "Укрпошта" доставляє посилку 050504181..", – пише Vitali Zhyvaha.

Інший чоловік назвав "Укрпошту" "гумористами", дехто почав скаржитись на роботу працівників відділень.

"Чудова новина, нажаль по Україні експрес посилка їде уже 7 день і, увага, приїжджає зовсім в інше місто", – розповідають українці.

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Нові тарифи на доставку

З 1 грудня 2022 року "Укрпошта" змушена змінити тарифи на доставку за вимогою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Так, з грудня тарифи зросли в середньому на 15%:

  • відправлення листа або листівки коштуватиме 15 грн замість 13;
  • відправлення легкої бандеролі (до 250 г) коштуватиме з 22,5 грн замість 19,5;
  • рекомендоване відправлення коштуватиме 11 грн замість 9,5;

"Сьогодні" також розбирались, чому "Укрпошта" може не прийняти вашу посилку через коробку і як з 1 січня зміняться тарифи "Нової пошти".

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