"Новая почта" меняет тарифы: сколько будет стоить доставка с 1 января

Рассказываем, сколько будут стоить услуги "Новой почты" с 1 января и какие из них станут дешевле

"Новая почта" меняет цены на свои услуги с 1 января / Фото: Коллаж: Сегодня

"Новая почта" обновляет тарифы на доставку с 1 января 2022 года. и снижает цены.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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С нового года появится отдельный тариф на доставку документов в пределах Украины, вместе с конвертом цена такой доставки составляет 40 грн.

Также в компании сообщили, что продляют действие акционной цены на доставку почтоматами и на 2022 год, до апреля такой вид доставки стоит 35 грн, а с апреля поднимется до 45 грн.

Что еще изменится?

Если клиент возвращает посылку после осмотра, то тариф за ее доставку составит 15 грн за груз меньше 30 кг с 1 января.

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С нового года должно произойти упрощение тарифных зон, они будут рассчитываться в зависимости от пунктов назначения – по городу и пригороду, между городами, из/в поселок городского типа или село.

Если доставка осуществляется в пределах города и его пригорода, то тариф рассчитывается по весу:

для посылок до двух кг цена снижается с 45 до 40 грн;

отправления до 30 кг будут стоить 80 грн вместо 100, в эту цену также входит комиссия за объявленную стоимость до 1000 грн;

Адресная доставка

С 1 января стоимость адресной доставки и забора посылок меняется – ее не будут привязывать к весу.

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За любую посылку до 30 кг нужно будет доплатить 30 грн за доставку курьером, а за отправления больше 30 кг придется добавить 90 грн за каждые 100 кг.

Новая услуга "Новой почты"

Компания "Нафтогаз" и "Новая почта" запускают новую удобную услугу для украинцев. Теперь сменить поставщика газа можно прямо в отделении.

Для этого необходимо:

прийти в одно из отделений "Новой почты", которое участвует в программе;

собрать пакет документов (паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если

право собственности оформлено на нескольких совладельцев);

знать свой EIC-код;

В отделении вам помогут сотрудники и покажут, как написать заявление для смены поставщика.

"Сегодня" ранее рассказывали, могут ли "Укрпочта" и "Новая почта" отказать вам в отправлении из-за коробки.

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