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"Укрпошта" відмовилася приймати посилку через напис на коробці – що їх обурило

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
30 листопада, 10:01
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Оператор відділення довго відмовлялася приймати посилку через те, що вона була запакована в коробку "Нової пошти"
"Укрпошта" відмовилася приймати посилку у клієнта
"Укрпошта" відмовилася приймати посилку у клієнта / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт "Укрпошти" розповів кумедну історію, яка трапилась у відділенні. Працівники поштового оператора відмовились відправляти посилку його знайомої, тому що вона була запакована у коробку з логотипом "Нової пошти".

Про це чоловік написав на сторінці у Facebook.

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"Ось наприклад сьогодні, у відділенні 76006, відмовили прийняти посилочку. Чому? А через те, що запакована вона була у коробку від ... тут людям зі слабкими нервами прохання триматись…"Нової пошти"! Так і сказали: "Ми це не візьмемо, бо це наші конкуренти! Пакуйте в нашу коробку!", – розповідає чоловік.

Користувач пошкодував, що не бачив цього особисто, однак зазначив, що після довгих роз’яснень дівчини посилку в неї все ж таки прийняли.

"Також сподіваюсь, що це не було виконанням інструкції керівництва компанії (не брати коробки від конкурентів), а щирим та мужнім проявом власної ініціативи з боку вірного солдата "Укрпошти", – пожартував українець.

Чоловік також наголосив, що вони не купують зайвих нових коробок через неекологічність такого явища, адже вдома лежить купа старих.

Що відповіли в "Укрпошті"?

Співробітники служби підтримки відреагували но повідомлення обуреного користувача і заявили, що це є порушенням закону про рекламу, оскільки на пакуванні зазначено товарний знак іншої компанії.

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"Власник товарного знаку має виключне право користуватися і розпоряджатися ним, а також забороняти його використання третім особам. Ніхто не може використовувати охоронюваний товарний знак без дозволу його власника", – пише представниця служби підтримки.

За її словами, якщо чужий товарний знак будуть використовувати у рекламі без дозволу правовласника – це буде порушенням виключних прав і може тягнути за собою цивільно-правову відповідальність.

Тобто, використовуючи коробку із чужим логотипом, працівники відділення рекламують іншу компанію без дозволу її власника.

"Укрпошта" змінює тарифи

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації у примусовому порядку вимагає від "Укрпошти" підвищити тарифи, а від "Нової пошти" дещо знизити.

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Так, з 1 грудня 2021 року ціни на пересилку різних видів відправлення зростуть в середньому на 15%.

А от "Нова пошта" поки не оголошувала зміни тарифів і лише зробила знижку на користування поштоматами до кінця поточного року.

Раніше ми писали, як працюватиме "Укрпошта" у "червоній зоні" і повідомляли, що поштовий оператор тепер приймає електронні паспорти у застосунку "Дія".

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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