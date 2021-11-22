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Украинец потратил целый день и не смог забрать посылку с "Укрпочты" – что ответили в компании

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
22 ноября, 13:34
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Клиент "Укрпочты" рассказал о километровых очередях в отделении и проблемах со службой поддержки
Клиент "Укрпочты" пожаловался на отсутствие сервиса
Клиент "Укрпочты" пожаловался на отсутствие сервиса / Фото: Коллаж: Сегодня

На почтового оператора "Укрпочта" пожаловался клиент возмущенный километровыми очередями и отсутствием должного сервиса.

Свой отзыв мужчина написал на личной странице Facebook.

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Мужчина должен был получить посылку на "Укрпочте", хотя изначально был против, но отправитель настоял именно на этом сервисе.

Сначала клиент ждал свою посылку целую неделю, а потом выяснилось, что в это время проводилась акция.

"Откровенно говоря, "Укрпочта" и без акции не в состоянии обеспечить отсутствие очередей, а тут просто кошмар. Очередь стоит на улицу. Внутри помещения, в пандемию тоже очередь, увидите на фото. А бестолковое руководство таким гигантом, до сих пор не обеспечило персонал сканерами и нормальным ПО, равно как и достаточным количеством платежных терминалов даже по Киеву", – пишет мужчина.

Тогда он вспомнил о возможности заказать посылку домой за дополнительные деньги, однако опция связи с оператором оказалась неактивной.

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"Гугл дает номер телефона горячей линии "Укрпочты", 0800. Там робот, наконец, но подход как всегда. Четвертый пункт меню, курьерская доставка посылок, говорит нажмите "0" для связи с оператором, а дальше все по новой. Под меню "0" запрограммировать забыли", – жалуется клиент.

Что ответили в "Укрпочте"?

Сотрудники компании ответили на гневный отклик и заявили, что им досадно за данный негативный опыт клиента.

"С очередями уже работаем и скоро будет ряд мер по их сокращению. Очереди в каждом отделении зависят, в том числе, от дня недели так называемых "пиковых часов" и, конечно, организации процесса работы в самом отделении", – написали представители "Укрпочты".

Также в службе поддержки попросили индекс почтового отделения, чтобы разобраться в ситуации.

Новая схема обмана через "Новую почту"

Интернет мошенники придумали новую схему обмана украинцев, притворяясь покупателями на крупных маркетплейсах.

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Они пишут продавцам дорогих товаров, что готовы прислать им подписку за товар, однако в качестве условия просят предоставить номер экспресс-накладной об отправке.

Затем владельцу предлагается указать получателем самого себя, что убедиться что никакого риска нет, а потом изменить данные получателя и мобильном приложении.

За это время мошенник быстро подделывает документы и забирает дорогостоящий товар с почты вместо владельца.

"Сегодня" также писали, что "Укрпочта" и "Новая почта" меняют цены на свои услуги.

Кроме этого мы рассказывали, как будут работать отделения почты в красной зоне.

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София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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