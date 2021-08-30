"Укропочта" полностью перешла на прием электронных паспортов в "Дії"

В отдельных случаях сотрудник отделения все же попросит предоставить клиента бумажные оригиналы документов

Паспорт в "Дії" теперь принимают в "Укрпочте". Коллаж "Сегодня" / Фото: Дія

Национальный почтовый оператор "Укрпочта"перешел на прием электронных паспортов в "Дії". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Реклама

Ранее Укрпочта принимала электронные документы только для выдачи отправлений и денежных переводов.

"Для нас это не только история об улучшении клиентского опыта, это о глобальной трансформации "Укрпочты" и о том, что мы уже предлагаем клиентам в каждом населенном пункте страны удобные и современные решения", – заявил заместитель генерального директора по развитию сети Дмитрий Полищук.

Что это значит

Клиент почтового оператора может воспользоваться как внутренним е-документом, так и паспортом для выезда за границу в приложении.

Нововведение касается таких услуг:

получение почтовых отправлений;

оформление или получение почтовых переводов;

уплаты платежей;

получении пенсий и пособий.

Реклама

Как е-паспорта будут работать в "Укрпочте":

Клиентам необходимо будет "сформировать" цифровой штрих-код путем нажатия на электронный документ в приложении "Дія".

После того, как оператор просканирует или введет штрих-код со смартфона клиента, "Дія" автоматически передает в систему "Укрпочты" все необходимые данные.

Без бумажных паспортов не обойтись

В "Укрпочте" обратили внимание на закон о финансовом мониторинге. В отдельных случаях сотрудник отделения все же попросит у клиента бумажные оригиналы, содержащих идентификационные данные документа клиента, чтобы создать их копию:

При выдаче международных денежных переводов на сумму до 30 тысяч гривен, приеме или выплате денежных переводов в пределах Украины на сумму от 5 тысяч гривен и более.

В случае приема/выплаты одного или нескольких переводов наложенного платежа на общую сумму от 5 тысяч гривен.

Кроме того, в случае проведения операции на общую сумму от 30 тысяч гривен клиенту дополнительно предоставляется для заполнения опросник. Если же перевод на сумму от 400 тысяч гривен, то к такому опроснику нужно приложить еще и копии документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств.

Как известно, с 23 августа вступил в силу принятый Верховной Радой закон (№4355) о цифровых паспортах. Теперь е-паспорта на законодательном уровне становятся полным аналогом бумажного и пластикового.

Цифровые паспорта будут действовать на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Все государственные институты и частные компании отныне обязаны юридически признавать цифровые паспорта для предоставления услуг, а украинцы смогут решать любые вопросы с ними в несколько кликов на телефоне.

Реклама

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что удалось сделать ведомству в борьбе с бумажной волокитой. По его словам, приложением уже пользуются шесть миллионов украинцев, сервисом еМалятко – 86% родителей, а 60% бизнеса в Украине открывается онлайн.