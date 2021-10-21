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Кому "Новая почта" и "Укрпочта" будут отдавать посылки? Новые правила работы в красной зоне

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
21 октября, 11:45
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Нужно ли прививаться от коронавируса, чтобы забрать посылку – правила работы почты в карантин
Как теперь будет работать "Новая почта" и "Укрпочта"
Как теперь будет работать "Новая почта" и "Укрпочта" / Фото: Коллаж: Сегодня

С 21 октября в Украине вводятся дополнительные карантинные ограничения, которые предполагают привилегии для вакцинированных граждан.

Теперь в красных зонах посетить кафе или ресторан смогут только вакцинированные украинцы, а проехать в поезде можно с отрицательным тестом или COVID-сертификатом.

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"Сегодня" узнали, как будут работать почтовые операторы в условиях жесткого карантина, и готовы рассказать вам.

"Новая почта"

В компании заверили, что почтовые службы находятся в списке исключений и для посещения отделения не нужны ни ПЦР-тесты, ни справка о вакцинации от коронавируса.

"Если произойдут изменения, мы обязательно проинформируем наших клиентов", – ответили "Сегодня" в компании.

Стоит заметить, что правила социальной дистанции и ношение масок остаются в силе.

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"Укрпочта"

Отделения "Укрпочты" также будут работать без изменений, даже в красной и оранжевой зонах карантина.

"Пока никаких изменений в работе отделений и обслуживания отделений не вводилось. Отделения в красной карантинной зоне также работают в обычном режиме для всех клиентов", – сообщили "Сегодня" в компании.

А вот путешествовать без теста или COVID-сертификата не получится.

С сегодняшнего дня для проезда в поезде или автобусе, который осуществляет межобластные перевозки, можно только при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации.

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Для того, чтобы облегчить процесс, "Укрзализныця" развернула на вокзалах пункты прививок и экспресс-тестирование на коронавирус.

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