Посилки "Укрпошти": як відстежити та оплатити онлайн – інструкція

Розповідаємо, як самостійно скористатися новою послугою "Укрпошти" та сплатити своє відправлення не виходячи з дому

Покрокова інструкція із фотографіями / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

З 1 лютого українці отримали можливість сформувати та оплатити відправлення онлайн, через сайт "Укрпошти".

"Сьогодні" розібрались, як скористатися цією послугою, а також – як відстежити свою посилку і готові розповісти вам.

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Як відстежити посилку?

Отже, для того, щоб відстежити відправлення можна скористуватися різноманітними каналами зв’язку з "Укрпоштою", наприклад – зайти на їх сайт.

На головній сторінці ви одразу побачите вільне поле із написом "Відстежити", туди потрібно ввести 13-значний номер відправлення та натиснути "Відстежити".

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Також можна зробити це у одному з чат-ботів "Укрпошти", наприклад у Viber. Просто замість повідомлення введіть свій номер і відправте. Так само посилку можна перевірити через Facebook.

Для цієї функції не потрібно чекати оператора, чат-бот відповість вам у будь-який момент та здійснить перевірку автоматично.

Як оплатити посилку онлайн?

Для того, щоб оплатити надіслану вам або вами посилку доведеться зайти у свій особистий кабінет на сайті "Укрпошти". Кнопка "Вхід та реєстрація" розташована у правому верхньому кутку екрану.

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Далі оберіть потрібний вам сервіс доставки, ми покажемо на прикладі "Укрпошта Стандарт":

Натискаємо на вкладку "Укрпошта Стандарт" і маємо змогу побачити свої відправлення.

Для початку сайт попросить вас створити список відправлень, щоб виконувати будь-які дії. Для цього просто натисніть "Додати", дайте бажану назву списку і натисніть на галочку справа.

Після цього, оберіть потрібне вам відправлення та натисніть на нього, щоб оплатити.

Інтернет оплата здійснюється, як на будь-якому іншому сайті – вводити свої дані та реквізити картки і підтверджуєте оплату через інтернет-банкінг.

Як оплатити власне відправлення?

Ви можете самостійно сформувати відправлення посилки іншій людині та одразу її оплатити. Для цього натисніть "Створити" у правій колонці.

У новій вкладці потрібно буде заповнити усю інформацію про відправника, отримувача, дані та реквізити посилки, а також будь-яку додаткову інформацію.

Після того, як заповните усі поля оберіть у самому низу спосіб оплати "карткою онлайн". Далі натисніть "Створити".

Вам відкриється вкладка "Відправлення, що оплачуються карткою онлайн". Поставте галочку з лівого боку від відпралення та натисніть "оплатити карткою".

Після цього потрібно ввести реквізити своєї картки і натиснути "Оплатити".

Процедура оплати відбувається у два етапи. Спочатку на картці клієнта блокується сума вартості пересилки – не лякайтеся.

Кошти з картки списуються вже у відділенні, коли клієнт передає посилку на відправлення.

Нові тарифи "Укрпошти"

З 1 грудня 2022 року в Україні почали діяти нові тарифи "Укрпошти", через вимогу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

У середньому вартість зросла на 15%, наприклад відправка листа або листівки коштуватиме 15 грн. замість 13, а відправка легкої бандеролі (до 250 г) коштуватиме з 22,5 грн. замість 19,5.

"Сьогодні" також писали, чому "Укрпошта" може відмовити у відправленні посилки через коробку і розповідали про нову схему шахраїв, які діють через поштових операторів.