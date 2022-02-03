Посилки "Укрпошти": як відстежити та оплатити онлайн – інструкція

З 1 лютого українці отримали можливість сформувати та оплатити відправлення онлайн, через сайт "Укрпошти".
"Сьогодні" розібрались, як скористатися цією послугою, а також – як відстежити свою посилку і готові розповісти вам.
Як відстежити посилку?
Отже, для того, щоб відстежити відправлення можна скористуватися різноманітними каналами зв’язку з "Укрпоштою", наприклад – зайти на їх сайт.
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На головній сторінці ви одразу побачите вільне поле із написом "Відстежити", туди потрібно ввести 13-значний номер відправлення та натиснути "Відстежити".
Також можна зробити це у одному з чат-ботів "Укрпошти", наприклад у Viber. Просто замість повідомлення введіть свій номер і відправте. Так само посилку можна перевірити через Facebook.
Для цієї функції не потрібно чекати оператора, чат-бот відповість вам у будь-який момент та здійснить перевірку автоматично.
Як оплатити посилку онлайн?
Для того, щоб оплатити надіслану вам або вами посилку доведеться зайти у свій особистий кабінет на сайті "Укрпошти". Кнопка "Вхід та реєстрація" розташована у правому верхньому кутку екрану.
Далі оберіть потрібний вам сервіс доставки, ми покажемо на прикладі "Укрпошта Стандарт":
Натискаємо на вкладку "Укрпошта Стандарт" і маємо змогу побачити свої відправлення.
Для початку сайт попросить вас створити список відправлень, щоб виконувати будь-які дії. Для цього просто натисніть "Додати", дайте бажану назву списку і натисніть на галочку справа.
Після цього, оберіть потрібне вам відправлення та натисніть на нього, щоб оплатити.
Інтернет оплата здійснюється, як на будь-якому іншому сайті – вводити свої дані та реквізити картки і підтверджуєте оплату через інтернет-банкінг.
Як оплатити власне відправлення?
Ви можете самостійно сформувати відправлення посилки іншій людині та одразу її оплатити. Для цього натисніть "Створити" у правій колонці.
У новій вкладці потрібно буде заповнити усю інформацію про відправника, отримувача, дані та реквізити посилки, а також будь-яку додаткову інформацію.
Після того, як заповните усі поля оберіть у самому низу спосіб оплати "карткою онлайн". Далі натисніть "Створити".
Вам відкриється вкладка "Відправлення, що оплачуються карткою онлайн". Поставте галочку з лівого боку від відпралення та натисніть "оплатити карткою".
Після цього потрібно ввести реквізити своєї картки і натиснути "Оплатити".
Процедура оплати відбувається у два етапи. Спочатку на картці клієнта блокується сума вартості пересилки – не лякайтеся.
Кошти з картки списуються вже у відділенні, коли клієнт передає посилку на відправлення.
Нові тарифи "Укрпошти"
З 1 грудня 2022 року в Україні почали діяти нові тарифи "Укрпошти", через вимогу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
У середньому вартість зросла на 15%, наприклад відправка листа або листівки коштуватиме 15 грн. замість 13, а відправка легкої бандеролі (до 250 г) коштуватиме з 22,5 грн. замість 19,5.
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