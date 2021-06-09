Подскок гривни, индексация пенсий и монетизация льгот – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Готовность Вашингтона поддержать Киев на пути в НАТО положительно отразилось на курсе гривни, а Кабмин призвал иностранные компании переносить производство в Украину, пообещав не облагать налогами ввезенное оборудование.

Подскок гривни

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После заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у Украины есть все необходимые инструменты для движения в НАТО, а Вашингтон готов поддержать Киев на этом пути, курс гривни подскочил до 27,1 за доллар.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин заявил сайту "Сегодня", что гривня может укрепить свои позиции до 27 за доллар, чего не было с 13 июля 2020 года. Всего же за последнюю неделю гривня укрепилась к доллару на 25 копеек.

Индексация пенсий

Минсоцполитики сообщило, что с 1 апреля были пересчитаны пенсии 313 тыс. работающих пенсионеров из 3 млн, продолжающих трудиться после ухода на заслуженный отдых. Средний размер повышения составил 193,32 грн. Пересчет пенсий осуществлен автоматически, без обращения в Пенсионный фонд.

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Повысили пенсии лицам, у которых после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло не менее 24 месяцев и люди продолжали работать. Страховой стаж, приобретенный в этот период, учитывался при начислении нового размера пенсии, а для пенсионеров, которые приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа и имели большую заработную плату, пенсия начислена с учетом увеличенной заработной платы.

В июне пенсионеры получат как повышенную пенсию, так и доплату за апрель и май.

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Монетизация льгот

Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот", которыми предусматривается, что льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании решений органов местного самоуправления и выплачиваются в установленном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации.

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Документ вносит изменения в законы "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте" в связи с введением денежной компенсации вместо льгот по оплате проезда.

Билеты онлайн

"Укрзализныця" сообщила, что с начала 2021 года около 73% билетов на поезда покупали онлайн. В 2020-м эта цифра составляла 66%, т.е. два трети. В 2019-м доля онлайн-билетов была немногим больше половины (57%).

Подавляющее большинство пассажиров делали заказ через официальный сайт "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua. В компании также отметили, что через чат-бот перевозчика в Viber и Telegram покупать билеты на поезда "Интерсити+" можно гораздо удобнее и без дополнительных комиссий.

Amazon и eBay стали ближе

"Новая почта" начала сотрудничество с американской торговой онлайн-платформой Western Bid для легкого выхода на международные платформы украинских предпринимателей. Предприниматели, которые продают свои товары на международных торговых площадках, получат выгодные тарифы на доставку более чем в 200 стран мира.

Сотрудничество Western Bid поможет украинским предпринимателям глобализовать свой бизнес и выйти на зарубежные маркетплейсы – Amazon, eBay, Etsy и другие.

Перенос производства

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Кабмин предложил освободить от налогообложения ввоз оборудования тех предприятий, которые переносят свою деятельность на территорию Украины. Этим шагом крупные предприятия будут поощрять начинать работу у нас, инвестировать здесь и создавать новые рабочие места.

Также от налогообложения предлагается освободить научные приборы и оборудование, но при условии, что такое оборудование предназначено для некоммерческих целей. То есть расходы для отрасли науки и образования должны уменьшиться.

Напомним, 8 июня сайт "Сегодня" писал о национализации МАУ и Киевской объездной за 85 млрд гривен.

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