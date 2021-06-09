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"Корочка" будет не нужна. Правительство поддержало законопроект о льготах на проезд

9 июня 2021 17:18

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Планируется, что льготы будут выдавать органы местного самоуправления – подробности

Украина стала на шаг ближе к монетизации льгот на проезд. Коллаж "Сегодня"

Украина стала на шаг ближе к монетизации льгот на проезд. Коллаж "Сегодня"

В Украине правительство одобрило законопроект о монетизации льгот по оплате проезда. То есть, вместо разрешения на бесплатный проезд людям будут давать денежные компенсации.

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Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот".

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Согласно проекту закона, льготы на поезд будут предоставлять органы местного самоуправления. Выплачивать их будут в форме денежной компенсации. Таким образом местные власти смогут самостоятельно решать кому, сколько и каким образом выплачивать компенсации.

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Соответствующие изменения теперь должна одобрить Верховная Рада.

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Также отмечается, что из-за этих нововведений власти хотят изменить законы "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте".

Напомним, в Украине 2,4 млн человек имеют право бесплатного проезда. Однако Какое количество поездок должно быть компенсировано льготникам – из проекта "Порядка предоставление льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан в наличной форме" – неясно.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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