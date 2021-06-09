Перенос производства в Украину: что обещают зарубежному бизнесу

Правительство активно готовится к обновлению части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, говорит Денис Шмыгаль

Зарубежный бизнес призвали перенести производство в Украине / Фото: AFP

Украинское правительство доработало и утвердило законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс, который продолжает адаптацию документа с процедурами, предусмотренными Соглашением об ассоциации с ЕС.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, предлагается освободить от налогообложения ввоз оборудования тех предприятий, которые переносят свою деятельность на территорию Украины. Этим шагом крупные предприятия будут поощрять начинать работу у нас, инвестировать здесь и создавать новые рабочие места.

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Также от налогообложения предлагается освободить научные приборы и оборудование, но при условии, что такое оборудование предназначено для некоммерческих целей. То есть, расходы для отрасли науки и образования должны уменьшиться.

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Напомним, в феврале-2021 Шмыгаль на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе заявил, что Украина рассчитывает на согласования с Евросоюзом конкретных временных границ для запуска процесса всеобъемлющего пересмотра достижения цели Соглашения об ассоциации с ЕС.

Также напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме президенту Владимиру Зеленскому заявили, что в 2021-м начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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