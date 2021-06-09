73% билетов на поезда "Укрзализныци" покупают онлайн: как это сделать проще

Оформление билетов онлайн внедрили в 2012 году, и за это время бронирование в Сети приобрело большую популярность

Покупать билеты удобнее онлайн / Фото: Depositphotos

С начала года около 73% билетов на поезда "Укрзализныци", которая возобновила курсирование состава Черкассы – Львов, покупали онлайн.

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Об этом сообщает пресс-служба национального перевозчика.

Подавляющее большинство пассажиров делали заказ через официальный сайт "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua. Оформление билетов онлайн было внедрено в 2012 году. Два года назад, в 2019-м, доля онлайн-билетов превысила половину и достигла 57%. В 2020-м она выросла до 66%, т.е, двух третей.

В компании напомнили, что пиковым периодом перевозок в этом году стали майские праздники, когда железной дорогой воспользовались более 840 тысяч человек, а билеты онлайн за этот период приобрели около 71% пассажиров.

"Укрзализныця" отмечает, что через чат-бот компании в Viber и Telegram покупать билеты на поезда "Интерсити+" можно гораздо удобнее и без дополнительных комиссий.

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А тем временем стало известно, что на станции Ньиредьхаза (Венгрия) по техническим причинам был отцеплен пассажирский вагон "Укрзализныци", а девять пассажиров пересадили в местный поезд. Изменений в график международного сообщения Киев – Будапешт – Вена не планируется, следующий рейс отправится из Киева по расписанию.

Напомним, в начале лета "Укрзализныця" назначила больше десятка "курортных" поездов, которые связали морское побережье с удаленными уголками страны.

Также напомним, что с 1 июля "Укрзализныця" продлит в Чернигов маршруты поездов № 43/44 Ивано-Франковск – Киев и № 118/117 Черновцы – Киев. Поезда будут иметь дополнительную остановку на крупной узловой станции Нежин.