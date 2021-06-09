Підскок гривні, індексація пенсій і монетизація пільг – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Готовність Вашингтона підтримати Київ на шляху до НАТО позитивно позначилася на курсі гривні, а Кабмін закликав іноземні компанії переносити виробництво в Україні, пообіцявши не обкладати податками ввезене обладнання.

Підскок гривні

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Після заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що в України є всі необхідні інструменти для руху до НАТО, а Вашингтон готовий підтримати Київ на цьому шляху, курс гривні підскочив до 27,1 за долар.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин заявив сайту "Сьогодні", що гривня може зміцнити свої позиції до 27 за долар, чого не було з 13 липня 2020 року. Всього ж за останній тиждень гривня зміцнилася до долара на 25 копійок.

Індексація пенсій

Мінсоцполітики повідомило, що з 1 квітня були перераховано пенсії 313 тис. працюючих пенсіонерів з 3 млн, які продовжують працювати після виходу на заслужений відпочинок. Середній розмір підвищення становив 193,32 грн. Перерахунок пенсій здійснено автоматично, без звернення до Пенсійного фонду.

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Підвищили пенсії особам, у яких після призначення (попереднього перерахунку) пенсії минуло не менше 24 місяців і люди продовжували працювати. Страховий стаж, набутий в цей період, враховувався при нарахуванні нового розміру пенсії, а для пенсіонерів, які набули не менш як 24 місяців страхового стажу і мали велику заробітну плату, пенсію нарахована з урахуванням збільшеної заробітної плати.

У червні пенсіонери отримають як підвищену пенсію, так і доплату за квітень і травень.

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Монетизація пільг

Кабмін схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та інших пільг", якими передбачається, що пільги з оплати проїзду та інші надаються на підставі рішень органів місцевого самоврядування та виплачуються в установленому ними порядку і розмірах у формі грошової компенсації.

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Документ вносить зміни до законів "Про транспорт" та "Про автомобільний транспорт" в зв'язку з введенням грошової компенсації замість пільг з оплати проїзду.

Квитки онлайн

"Укрзалізниця" повідомила, що з початку 2021 року біля 73% квитків на поїзди купували онлайн. 2020-го ця цифра становила 66%, тобто два третини. 2019 року частка онлайн-квитків була трохи більше половини (57%).

Переважна більшість пасажирів робили замовлення через офіційний сайт "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua. У компанії також відзначили, що через чат-бот перевізника в Viber і Telegram купувати квитки на потяги "Інтерсіті+" можна набагато зручніше і без додаткових комісій.

Amazon і eBay стали ближче

"Нова пошта" розпочала співпрацю з американською торговельною онлайн-платформою Western Bid для легкого виходу на міжнародні платформи українських підприємців. Підприємці, які продають свої товари на міжнародних торгових майданчиках, отримають вигідні тарифи на доставку більш ніж до 200 країн світу.

Співпраця Western Bid допоможе українським підприємцям глобалізувати свій бізнес і вийти на закордонні маркетплейси – Amazon, eBay, Etsy та інші.

Перенесення виробництва

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Кабмін запропонував звільнити від оподаткування ввезення обладнання тих підприємств, які переносять свою діяльність на територію України. Цим кроком великі підприємства заохочуватимуть починати роботу у нас, інвестувати тут і створювати нові робочі місця.

Також від оподаткування пропонується звільнити наукові прилади та обладнання, але за умови, що таке обладнання призначене для некомерційних цілей. Тобто витрати для галузі науки і освіти повинні зменшитися.

Нагадаємо, 8 червня сайт "Сьогодні" писав про націоналізацію МАУ та Київської об'їзної за 85 млрд гривень.

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