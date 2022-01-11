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Пик развития Китая и "зеленая" энергетика: что ждет мировую экономику в 2022 году

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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11 января, 12:53
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Эксперты считают, что в этом мировая экономика будет восстанавливаться, но медленно
В мире наблюдается снижение уровня рождаемости, а это блокировало глобальный экономический рост
В мире наблюдается снижение уровня рождаемости, а это блокировало глобальный экономический рост / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже второй год пандемия коронавируса кардинально меняет мир и ускоряет многие экономические процессы. Эксперты назвали тенденции, которые в 2022 году могут определять мировую экономику.

Об этом сообщает Financial Times.

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Пик развития Китая

В экономике будет наблюдаться замедление развития Китая. На это повлияет растущий долг и вмешательство правительства. Эксперты считают, что в 2021 году он достиг своего пика как двигатель глобального роста.

Отметим, что в 2021 году на Китай приходилось четверть мирового роста ВВП. А до пандемии приходилась одна третья.

Кроме того, резкий поворот Китая на внутренний рынок ослабляет его отношения с другими экономиками.

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Падение рождаемости

В мире наблюдается снижение уровня рождаемости, а это блокировало глобальный экономический рост. Больше всего она падала во время пандемии, включая резкое падение в Китае.

Эксперты считают, что такая тенденция сократит мировую рабочую силу. Поскольку уже в 51 стране уменьшается количество населения трудоспособного возраста.

Мировой долг

Во всем мире регулярно растут цены. Но, во время пандемии темпы стали увеличиваться. Из-за этого вырос и мировой долг.

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Двадцать пять крупнейших стран мира (включая Китай и США), имеют общий долг выше 300 процентов ВВП. Больше того, центральные банки активно печатают деньги, а это еще больше загоняет государства в долги.

Инфляция

Вырастет и инфляция. На это повлияет сокращение рабочей силы, больше государственных расходов и рост госдолга. Экономисты опасаются, чтобы она не достигла высокого уровня 1970-х.

Но, в 2022 году государственные расходы должны снизиться. И необходимо следить за ценами активов.

Цифровая экономика

В мире происходит цифровизация всех процессов. Но, несмотря на это, спрос миллениалов и поколения Z помог расширить рынки недвижимости.

Больше того, цифровые технологии не делают физические ресурсы устаревшими. Поскольку, электромобилям необходимо больше меди, чем транспорту на бензине.

Повысится и зарплата в сферах, которым больше всех угрожает автоматизация. Это станет возможным из-за нехватки рабочей силы.

Зеленая экономика

Инвестиции в шахты и нефтяные месторождения резко упали. Поскольку мир борется с глобальным потеплением и повышает спрос на "зеленые металы", такие как медь и алюминий.

Соответственно, экологическая политика сокращает все виды сырья. А это уже создало рост цен и энергокризис.

Что будет дальше?

Эксперты считают, что в 2022 году мировая экономика будет восстанавливаться. Но, это будет медленно происходить. Поскольку есть факторы, которые помешают дальнейшему росту всех процессов.

Среди основных рисков:

  • новый штамм коронавируса;
  • инфляция;
  • сворачивание поддержки бизнеса в США;
  • замедление роста Китая.

Что будет с украинской экономикой в 2022 году?

Как говорят в Минэкономики, главную роль в развития экономики играет роль преодоление пандемии COVID-19 как в мире, так и внутри страны. Поэтому прогнозы обновления украинской экономики и ее развития в 2022 году все еще остаются под вопросом.

Эксперты ожидают роста ВВП в 2022 году на 3,6%. Такой уровень ВВП обусловлен уменьшением инвестиций в Украину.

Ранее мы сообщали, что обложку последнего в году выпуска журнала The Economist принято считать определенным прогнозом на следующий год. На обложке эти прогнозы зашифрованы в своеобразные коллажи-ребусы, которые каждый раз пытаются разгадать эксперты.

Напомним, что 2021 год многие экономисты называют спорным. Ведь, как видим, одни показатели улучшаются, а другие наоборот ухудшаются.

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