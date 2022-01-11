Пік розвитку Китаю та "зелена" енергетика: що чекає світову економіку у 2022 році

Вже другий рік пандемія коронавірусу кардинально змінює світ та прискорює багато економічних процесів. Експерти назвали тенденції, які у 2022 році можуть визначати світову економіку.
Про це повідомляє Financial Times.
Пік розвитку Китаю
В економіці спостерігатиметься уповільнення розвитку Китаю. На це вплине борг і втручання уряду. Експерти вважають, що у 2021 році він досяг свого піку як двигун глобального зростання.
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Зазначимо, що у 2021 році на Китай припадало чверть світового зростання ВВП. А до пандемії припадала одна третя.
Крім того, різкий поворот Китаю на внутрішній ринок послаблює відносини з іншими економіками.
Падіння народжуваності
У світі спостерігається зниження рівня народжуваності, а це блокувало глобальне економічне зростання. Найбільше вона падала під час пандемії, включаючи різке падіння у Китаї.
Експерти вважають, що така тенденція скоротить світову робочу силу. Бо вже у 51 країні зменшується кількість населення працездатного віку.
Світовий борг
У всьому світі регулярно зростають ціни. Але під час пандемії темпи стали збільшуватися. Через це виріс і світовий борг.
Двадцять п'ять найбільших країн світу (включаючи Китай та США), мають загальний борг вище 300 відсотків ВВП . Більш того, центральні банки активно друкують гроші, а це ще більше заганяє держави у борги.
Інфляція
Виросте і інфляція. На це вплине скорочення робочої сили, більше державних видатків та зростання держборгу. Економісти побоюються, щоб вона не досягла високого рівня 1970-х.
Але у 2022 році державні витрати мають знизитися. І треба стежити за цінами активів.
Цифрова економіка
У світі відбувається цифровізація всіх процесів. Але, незважаючи на це, попит мільйонів і покоління Z допоміг розширити ринки нерухомості.
Більш того, цифрові технології не роблять фізичні ресурси застарілими. Оскільки електромобілям потрібно більше міді, ніж транспорту на бензині.
Підвищиться і зарплата у сферах, яким найбільше загрожує автоматизація. Це стане можливим через брак робочої сили.
Зелена економіка
Інвестиції у шахти та нафтові родовища різко впали. Оскільки світ бореться з глобальним потеплінням та підвищує попит на "зелені метали", такі як мідь та алюміній.
Відповідно екологічна політика скорочує всі види сировини. А це вже створило зростання цін та енергокризу.
Що буде далі?
Експерти вважають, що у 2022 році світова економіка відновлюватиметься. Але це буде повільно відбуватися. Оскільки є фактори, що завадять подальшому зростанню всіх процесів.
Серед основних ризиків:
- новий штам коронавірусу;
- інфляція;
- згортання підтримки бізнесу у США;
- уповільнення зростання Китаю.
Що буде з українською економікою у 2022 році?
Як кажуть у Мінекономіки, головну роль у розвитку економіки грає роль подолання пандемії COVID-19 як у світі, і у країні. Тому прогнози оновлення української економіки та її розвитку у 2022 році все ще залишаються під сумнівом.
Експерти очікують зростання ВВП у 2022 році на 3,6%. Такий рівень ВВП зумовлений зменшенням інвестицій в Україну.
Раніше ми повідомляли, що обкладинку останнього року випуску журналу The Economist прийнято вважати певним прогнозом на наступний рік На обкладинці ці прогнози зашифровані у своєрідні колажі-ребуси, які щоразу намагаються розгадати експерти.
Нагадаємо, що 2021 рік багато економістів називають спірним. Адже, як бачимо, одні показники покращуються, інші навпаки погіршуються.