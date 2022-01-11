Пік розвитку Китаю та "зелена" енергетика: що чекає світову економіку у 2022 році

Експерти вважають, що у цьому світова економіка відновлюватиметься, але повільно

У світі спостерігається зниження рівня народжуваності, а це блокувало глобальне економічне зростання / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже другий рік пандемія коронавірусу кардинально змінює світ та прискорює багато економічних процесів. Експерти назвали тенденції, які у 2022 році можуть визначати світову економіку.

Про це повідомляє Financial Times.

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Пік розвитку Китаю

В економіці спостерігатиметься уповільнення розвитку Китаю. На це вплине борг і втручання уряду. Експерти вважають, що у 2021 році він досяг свого піку як двигун глобального зростання.

Зазначимо, що у 2021 році на Китай припадало чверть світового зростання ВВП. А до пандемії припадала одна третя.

Крім того, різкий поворот Китаю на внутрішній ринок послаблює відносини з іншими економіками.

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Падіння народжуваності

У світі спостерігається зниження рівня народжуваності, а це блокувало глобальне економічне зростання. Найбільше вона падала під час пандемії, включаючи різке падіння у Китаї.

Експерти вважають, що така тенденція скоротить світову робочу силу. Бо вже у 51 країні зменшується кількість населення працездатного віку.

Світовий борг

У всьому світі регулярно зростають ціни. Але під час пандемії темпи стали збільшуватися. Через це виріс і світовий борг.

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Двадцять п'ять найбільших країн світу (включаючи Китай та США), мають загальний борг вище 300 відсотків ВВП . Більш того, центральні банки активно друкують гроші, а це ще більше заганяє держави у борги.

Інфляція

Виросте і інфляція. На це вплине скорочення робочої сили, більше державних видатків та зростання держборгу. Економісти побоюються, щоб вона не досягла високого рівня 1970-х.

Але у 2022 році державні витрати мають знизитися. І треба стежити за цінами активів.

Цифрова економіка

У світі відбувається цифровізація всіх процесів. Але, незважаючи на це, попит мільйонів і покоління Z допоміг розширити ринки нерухомості.

Більш того, цифрові технології не роблять фізичні ресурси застарілими. Оскільки електромобілям потрібно більше міді, ніж транспорту на бензині.

Підвищиться і зарплата у сферах, яким найбільше загрожує автоматизація. Це стане можливим через брак робочої сили.

Зелена економіка

Інвестиції у шахти та нафтові родовища різко впали. Оскільки світ бореться з глобальним потеплінням та підвищує попит на "зелені метали", такі як мідь та алюміній.

Відповідно екологічна політика скорочує всі види сировини. А це вже створило зростання цін та енергокризу.

Що буде далі?

Експерти вважають, що у 2022 році світова економіка відновлюватиметься. Але це буде повільно відбуватися. Оскільки є фактори, що завадять подальшому зростанню всіх процесів.

Серед основних ризиків:

новий штам коронавірусу;

інфляція;

згортання підтримки бізнесу у США;

уповільнення зростання Китаю.

Що буде з українською економікою у 2022 році?

Як кажуть у Мінекономіки, головну роль у розвитку економіки грає роль подолання пандемії COVID-19 як у світі, і у країні. Тому прогнози оновлення української економіки та її розвитку у 2022 році все ще залишаються під сумнівом.

Експерти очікують зростання ВВП у 2022 році на 3,6%. Такий рівень ВВП зумовлений зменшенням інвестицій в Україну.

Раніше ми повідомляли, що обкладинку останнього року випуску журналу The Economist прийнято вважати певним прогнозом на наступний рік На обкладинці ці прогнози зашифровані у своєрідні колажі-ребуси, які щоразу намагаються розгадати експерти.

Нагадаємо, що 2021 рік багато економістів називають спірним. Адже, як бачимо, одні показники покращуються, інші навпаки погіршуються.