Можемо залишитись без палива для АЕС: як події в Казахстані вдарять по економіці України

Разом з експертами розбираємось в наслідках масових протестів у Казахстані для України

Як революція у Казахстані вплине на ціни на газ в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Революційні події в Казахстані можуть дещо вплинути на економічну ситуацію в Україні, зокрема на вартість палива для атомних електростанцій.

Про це в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповіли президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

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Незважаючи на песимістичні прогнози деяких ЗМІ про те, що події в Казахстані піднімуть українські ціни на газ, курс долара або тарифи на електроенергію, наші експерти запевняють, що нічого критичного не станеться.

"Ці події ніяк не вплинуть на Україну в економічному плані. Ну ніяк вони не можуть вплинути не на ціни в Україні, ні на електроенергію, ні на курс долара. Ми дійсно трішечки торгуємо з Казахстаном, але він не є нашим головним стратегічним партнером", – запевняє Олександр Охіменко.

Дмитро Марунич підтверджує, що ціни на газ в Україні навряд чи зміняться через Казахстан, оскільки країна прив’язана до європейського газового хабу. Експерт також зазначив, що Казахстан не є крупним постачальником блакитного палива і на інші світові ринки.

Ціни на нафту

Дмитро Марунич зазначає, що Казахстан дійсно є досить крупним постачальником нафти і входить до десятки видобувачів чорного золота в світі.

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"Якась проблема теоретично може бути і підштовхнути біржові котирування. Хоча наразі ми спостерігаємо, що такого не трапилося. У перспективі, якщо буде зірвано видобуток, таке може бути".

Натомість Охріменко впевнений, що вплив Казахстану на світовий ринок нафти – мізерний, а видобуток становить менше 4%. Це на його думку, не зможе вплинути на вартість нафти на світових та тим паче українських біржах.

Паливо для українських АЕС

Найбільшу шкоду для України може нанести подорожчання урану, який використовується для створення палива для АЕС.

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Казахстан є досить крупним видобувачем цієї сировини і після старту заворушення уран на світових біржах різко подорожчав на 8%.

Однак і тут панікувати не треба, за словами Дмитра Марунича, Україна має довгострокові контракти на постачання цього палива та досить хороші запаси. Тобто ніхто не побіжить купувати паливо за новою ціною, каже експерт.

Якщо події затянуться на довготривалий період, через кілька років Україна може відчути проблеми із цінами на паливо для своїх АЕС.

Що відбувається в Казахстані?

Протести у країні почались 2 січня. Тоді люди вийшли на площі у різних містах із вимогою знизити ціни на енергоносії та відправити уряд у відставку.

Вимоги були виконані через 3 дні масштабних протестів, а в регіонах ввели режим НС.

В Алмати з 4 на 5 січня почались силові протистояння між протестувальниками і силовиками. Офіційні джерела повідомляють про 164 загиблих, більшість з них померли в Алмати.

"Сьогодні" раніше писали, що робити українцям, які застрягли в Казахстані та розповідали, як останнім часом змінилась ціна на газ в Україні.