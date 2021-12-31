Самое большое ВВП и рекордная средняя зарплата: с какой экономикой Украина встречает 2022 год

Рассказываем, чем отличился 2021 год и что ждать в 2022

2021 год можно назвать противоречивым временем для экономики Украины. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

2021 год многие экономисты называют спорным. Ведь, как видим, одни показатели улучшаются, а другие наоборот ухудшаются.

"Сегодня" подвел итоги 2021 года и выяснил, с чем украинская экономика входит в 2022 год.

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Да, 2021 год был благоприятным для национальной валюты, бизнес начал постепенно восстанавливаться (ведь он больше всего пострадал от пандемии коронавируса), заработная плата выросла, как минимальная, так и средняя. А наряду с этим рост уровня теневой экономики, повышение тарифов на газ, воду, высокие цены на продукты и т.д.

Зарплаты

Размер минимальной зарплаты с 1 декабря вырос на 500 гривен. Теперь она составляет 6500 грн. За 2021 это уже второе повышение. Следующее запланированное в октябре 2022 года и "минималка" составит 6700 гривен.

Средняя зарплата украинцев в первий раз за всю историю независимости превысила отметку в 500 долларов, то есть 14 тысяч гривен. Об этом президент Владимир Зеленский заявил, выступая с речью в Верховной Раде.

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Хотя президентские слова подтверждает и официальная статистика, специалисты говорят, что средняя зарплата считается неправильно. К примеру, учитывают только штатных работников, а это только семь миллионов украинцев.

Также в период кризиса выросло количество безработных. Экономисты утверждают, что более реальные цифры это показатели накоплений: если украинцы хорошо зарабатывают, то и больше откладывают. Но многим такая роскошь недоступна, преимущественно наоборот экономят.

Госстат представляет такую картину динамики средней заработной платы, в сравнении с 2021 г.:

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/ Фото: скриншот

По данным Правительства, наибольшими темпами зарплата росла в:

сферах временного размещения и организации питания (на 52,2%);

здравоохранения и предоставления социальной помощи (30,5%);

предоставление других видов услуг (28,4%);

искусства, спорта, развлечений и отдыха (27,8%);

образования (27,5%);

транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (27,2%).

Пенсии

В 2021 году украинцам десять раз повышали пенсии, речь йдет не только о росте минималки, но и об индексации выплат.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль напомнил, что в стране повысили новоназначенные пенсии. Также дали надбавки за сверхурочный страховой стаж и с 1 декабря повысили минимальную пенсию для имеющих полный страховой стаж до 2,6 тыс. гривен. Для тех, кому стажа не хватает, минимальная пенсия – 1934 грн.

За данными Минсоцполитики, вместе с рядом других надбавок средняя пенсия в Украине по итогам года составит 3980 грн, что больше прошлогоднего показателя на 16% (334 грн).

Доллар

При значительном росте цен курс национальной валюты в течение 2021 года оставался стабильным и даже временами подрастал. Большую часть 2021 года гривня укреплялась по отношению к доллару. С начала года до первой половины ноября доллар снизился с 28,4 до 26 гривен.

Ближе к концу года гривна начала девальвировать. Если в первые числа ноября курс чуть ли не пошел ниже 26 гривен/доллар, то к концу того же месяца он уверенно преодолел отметку в 27 гривен.

Курс иностранных валют на завершение года, 31 декабря, составляет:

1 доллар США – 27,27 грн;

1 евро – 30,92 грн;

1 злотый – 6,72 грн;

10 российских рублей – 3,63 грн.

ВВП Украины

За данными Госстата, в третьем квартале 2021 года реальный ВВП Украины вырос на 2,7%.

В то же время украинская экономика показывает более низкие результаты, чем прогнозировали власти и международные институции. Да, Кабмин ожидал годового роста более чем на 4%, НБУ — 3,8%, МВФ — 4%. В итоге НБУ ухудшил прогноз до 3%, а МВФ это сделал дважды (с 4% до 3,5%, а затем — до 3,2%).

/ Фото: скриншот

Премьер-министр Денис Шмигаль во время очередного заседания Правительства 29 декабря, заявил, что Украина завершает 2021 год с рекордным за всю историю долларовым ВВП — почти 200 млрд долларов. 2021 иностранные инвестиции станут рекордными за последние 5 лет и составят, по оценкам Национального банка Украины, около 6,5 млрд долларов.

К слову, недавно Юлия Свириденко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП на 2022 год до 3,6%.

Цены на продукты в декабре

Для украинцев подскочили цены на некие продукты. Повлиял на удорожание предпраздничный ажиотаж и цены на энергоносители.

Бакалея выросла в цене, хлеб вообще бьет все рекорды, производителям приходится повышать цены, чтобы оплачивать счета за энергоносители и ресурсы, необходимые для выпечки хлебобулочных изделий. В супермаркетах подорожали также яйца.

М'ясо также дорожает не только на рынках, но и в супермаркетах. На его стоимость влияет дефицит кормов и сокращение поголовья животных. Подорожало и сало. В супермаркетах цены стартуют от 185 грн/кг, а на рынках – 134,6 грн.

Ранее мы сообщали, что в стране в 2022 году еще больше подорожают продукты питания. Украинцам придется платить на 22-25% больше за еду.

А еще мы узнавали мнения экспертов, что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в I квартале 2022 года

Также несмотря на то, что в Украине регулярно растут тарифы на интернет, в 2022 году цены ощутимо подскочат и заметно ударят по бюджету украинцев.