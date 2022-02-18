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Первый транш от ЕС: когда Украине ждать помощи

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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18 февраля, 11:00
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Первую выплату от ЕС Украина ожидает в размере 600 млн. евро
Украина получит помощь от ЕС
Украина получит помощь от ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Вскоре Украина получит первый транш от ЕС. Составит он 600 млн. евро.

Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко, выступая в ВР.

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По его словам, помощь получим в конце марта — начале апреля.

Напомним, что в общем макрофинансовая помощь составит 1,2 млрд. евро. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что пакет будет состоять с экстренного кредита и нескольких грантов. По словам фон дер Ляен, эта сумма поможет Украине решить свои проблемы, возникшие из-за нарастания напряжения в отношениях с РФ.

Кредитные гарантии от США

США предложат Украине гарантии по суверенным кредитам на один миллиард долларов.

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Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Вашингтон готов пойти на такой шаг, чтобы помочь пострадавшей из-за паники экономике Украины, вызванной возможным вторжением России.

Напомним, федеральный канцлер Германии анонсировал выплату финансовой помощи Украине. Составит она 150 млн. евро. Об этом Олаф Шольц заявил на совместном брифинге вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля 2022 года.

Ранее мы также говорили, что Франция выделяет 1,2 млрд. евро. макрофинансовой помощи Украине. Страны имеют общее мнение о текущей ситуации безопасности в Европейском регионе.

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