Первый транш от ЕС: когда Украине ждать помощи

Первую выплату от ЕС Украина ожидает в размере 600 млн. евро

Украина получит помощь от ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Вскоре Украина получит первый транш от ЕС. Составит он 600 млн. евро.

Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко, выступая в ВР.

Реклама

По его словам, помощь получим в конце марта — начале апреля.

Напомним, что в общем макрофинансовая помощь составит 1,2 млрд. евро. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что пакет будет состоять с экстренного кредита и нескольких грантов. По словам фон дер Ляен, эта сумма поможет Украине решить свои проблемы, возникшие из-за нарастания напряжения в отношениях с РФ.

Кредитные гарантии от США

США предложат Украине гарантии по суверенным кредитам на один миллиард долларов.

Реклама

Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Вашингтон готов пойти на такой шаг, чтобы помочь пострадавшей из-за паники экономике Украины, вызванной возможным вторжением России.

Напомним, федеральный канцлер Германии анонсировал выплату финансовой помощи Украине. Составит она 150 млн. евро. Об этом Олаф Шольц заявил на совместном брифинге вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля 2022 года.

Ранее мы также говорили, что Франция выделяет 1,2 млрд. евро. макрофинансовой помощи Украине. Страны имеют общее мнение о текущей ситуации безопасности в Европейском регионе.