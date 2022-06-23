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Очередной фейк пропаганды: действительно ли иностранцы платят за украинцев

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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23 июня, 15:21
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Нардеп подсчитал, откуда в бюджет поступают деньги и действительно ли Украину финансируют иностранцы
Украинская казна пополняется из четырех главных источников
Украинская казна пополняется из четырех главных источников / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

В условиях военного положения госбюджет имеет несколько источников поступлений. За период с 24 февраля по 22 июня главных источников было четыре.

Такое количество озвучил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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Наибольшее количество поступлений было из налогов, таможни и дивидендов госпредприятий. По предварительным подсчетам за июнь в размере 60-70 млрд грн, в целом этот сегмент принес украинской казне 310 млрд грн.

На втором месте – Национальный банк, который приобрел облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 190 млрд грн и еще 19 млрд грн прибыли перечислил в бюджет. В общей сложности это 209 млрд грн.

Поддержка Запада

Третье место занимают все совокупные международные гранты и кредиты. Учитываются все доноры и партнеры Украины:

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  • МВФ;
  • ЕС;
  • США;
  • Канада;
  • Мировой банк.

В целом западные партнеры предоставили украинцам финансовую поддержку на 200 млрд грн. В июне должно поступить еще 21 млрд грн, а к концу июля планируют привлечь в казну дополнительные 257,4 млрд грн.

Украинцы внесли больше всего вкладов

Важный вклад в поддержку экономики внесли также банки и обычные граждане. Итого с начала войны банковские учреждения и физлица приобрели ОВГЗ на 107 млрд грн.

По словам Железняка, именно украинцы внутренними ресурсами (включая налоги, пошлины, госпредприятия и НБУ) за 120 дней войны поддерживают страну.

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"Ситуация, в теории, должна скоро измениться и пункт "кредиты и гранты" сравнится с налогами", – предупредил нардеп.

В то же время, он призвал не вестись на популистические заявления и сказки пропагандистов о том, что "иностранцы платят за украинцев". Ведь сухие цифры указывают, что это всего лишь очередной фейк.

Грант на свой бизнес

Работа бизнеса в Украине как никогда важна для поддержки экономики в военное время. Именно поэтому правительство запустило программу "єРобота", в рамках которой гражданам предоставят безвозвратные гранты на собственное дело.

Поощряют поучаствовать микропредпринимателей в любой сфере – от СТО или химчистки до кафе или салона красоты. Главное – иметь четкий бизнес-план, желание и подать заявление и свою идею экспертной комиссии. Представители Сбербанка и Государственного центра занятости обработают заявку и решат, давать ли деньги на развитие дела.

За год планируют предоставить 20 тыс. грантов на общую сумму 5 млрд грн. На один бизнес могут направить до 250 тыс. грн в зависимости от потребностей микропредпринимателя. Эти деньги поступят на спецсчет в банке, их можно будет потратить только по назначению.

В рамках "єРобота" действуют также две программы для аграриев на 11 млрд грн. Планируется запустить гранты для работников перерабатывающей сферы и ИТ.

Сегодня также рассказывали, какие есть предложения на бизнес-рынке и какую дело "под ключ" можно приобрести от 2,4 тыс. долларов, и писали, как предпринимателям получить 20 тыс. грн в поддержку своего дела.

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