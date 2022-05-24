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OnlyFans уплатил налоги: как нюдсы пополняют бюджет Украины

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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24 мая, 20:02
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Сервис подписки на эротический контент перечислил значительную сумму налогов в госбюджет
Поступления в бюджет происходят из новых источников
Поступления в бюджет происходят из новых источников / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны и экономического кризиса, пригодится может кто и что угодно, даже сервис подписки на эротический контент.

Как сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев в своем канале в Telegram, сервис OnlyFans впервые перечислил средства в государственный бюджет Украины.

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В общей сложности сумма налога составляет 305 тыс. долларов, или почти 9 миллионов гривен.

"Вклад индустрии развлечений в финансирование нашей Победы. Ожидаем следующие!" – заявил Гетманцев.

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Что такое OnlyFans?

По данным Википедии, OnlyFans – это онлайн-платформа, созданная в Англии чикагским украинско-американским бизнесменом Леонидом Радвинским. Зарегистрированные участники создают контент, за который получают деньги посредством подписки от фанатов.

Особенность контента состоит в том, что он эротического содержания. Очень часто создателями содержимого выступают порноактеры, хотя позволяют выкладывать фото и видео любителям. Ограничений по откровенности также нет. 80% прибыли получают его авторы, собственно, за это OnlyFans похвалили в The New York Times, поскольку индустрия развлечений для взрослых меняется к лучшему.

"Налог на Google"

В июне 2021 года народные депутаты поддержали законопроект №4184, обязывающий работающих в Украине интернет-гигантов платить налоги в государственный бюджет. В конце того же месяца Владимир Зеленский подписал этот закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов.

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Согласно закону, иностранные компании, осуществляющие деятельность в Украине, должны платить 20% НДС. Для этого им нужно зарегистрироваться плательщиками НДС по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис. Платить деньги в госбюджет должны только компании, получающие за свою деятельность в интернете более 1 млн грн в год.

Под действие документа попадают сервисы, за которые украинцы платят деньги. Речь идет о подписке на платформы:

  • с видео или кино, музыкой;
  • с платными приложениями, например, Google Play или App Store;
  • платными функциями, такими как наклейки, звонки на стационарные телефоны и т.д.

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