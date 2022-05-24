ПриватБанк изменил валютные правила для украинцев – что произошло с долларом

Рассказываем, что изменилось после отмены ограничений Национальным банком Украины

ПриватБанк поднял карточный курс доллара / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк поднял курс конвертации из гривни в доллары или "карточный" курс на 50 копеек, хотя обещал его заморозить.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Минфин".

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Курс продажи ПриватБанка вырос до 32,57 грн/долл. с 32,05 грн/долл.

Ранее член наблюдательного совета банка Роман Сульжик заявил, что ПриватБанк установил верхний предел курса валют, который действовал до снятия ограничений Национальным банком Украины.

"Приват не поменял "карточный" курс и не собирается этого делать. Если другие банки решат повысить курс, думаю, это только приведет к увеличению количества наших клиентов", – написал он.

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Monobank также поднял курс на 50 копеек, до отмены ограничений он составлял 31,5 грн, а теперь поднялся до 32 грн/долл.

Отмена ограничений

21 мая Нацбанк разрешил банкам продавать наличную валюту валюту по любому курсу.

В безналичном сегменте Нацбанк не отменял ограничения для банков на установление курса полностью, они должны проводить операции по курсу, который находится в таком диапазоне: нижняя граница – официальный курс, а верхняя – официальный курс +1%.

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В НБУ отметили, что ослабление ограничений будет способствовать повышению эффективности наличного рынка и уменьшению колебаний обменного курса на нем.

Однако курс доллара сразу рванул до рекордных значений и колеблется около 38 грн/долл на наличном рынке.

В Центре экономической стратегии успокоили и заверили, что в ближайшие недели можно отката курса на более приемлемые позиции, а спекуляции должны прекратится.

"Сегодня" ранее писали, что курс доллара в обменниках сравнялся с евро и рассказывали, увидят ли украинцы доллар по 40 грн в ближайшее время.