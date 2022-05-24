OnlyFans сплатив податки: як нюдси поповнюють бюджет України

Під час війни та економічної кризи, у нагоді може стати будь-хто і будь-що, навіть сервіс підписки на еротичний контент.
Як повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму каналі в Telegram, сервіс OnlyFans від вперше переказав кошти до державного бюджету України.
Загалом сума податку становить 305 тис. доларів, або майже 9 мільйонів гривень.
"Внесок індустрії розваг у фінансування нашої Перемоги. Очікуємо наступні!" – заявив Гетманцев.
Що таке OnlyFans?
За даними Вікіпедії, OnlyFans – це онлайн-платформа, створена в Англії чиказьким україно-американським бізнесменом Леонідом Радвінським. Зареєстровані учасники створюють контент, за який отримують гроші у вигляді підписки від фанатів.
Особливість контенту полягає в тому, що він еротичного змісту. Дуже часто творцями вмісту є порноактори, хоч дозволяють викладати фото й відео аматорам. Обмежень щодо відвертості також немає. 80% від прибутку отримують його автори, власне, за це OnlyFans похвалили в The New York Times, оскільки індустрію розваг для дорослих змінюється на краще.
"Податок на Google"
У червні 2021 року народні депутати підтримали законопроєкт №4184, який зобов’язує інтернет-гігантів, що працюють в Україні, сплачувати податки до державного бюджету. Наприкінці того ж місяця Володимир Зеленський підписав цей закон щодо оподаткування електронних послуг нерезидентів.
Відповідно до закону, іноземні компанії, що здійснюють діяльність в Україні, мають сплачувати 20% ПДВ. Для цього їм потрібно зареєструватися платниками податку на додану вартість за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс. Сплачувати гроші до держбюджету повинні лише компанії, які отримують за свою діяльність в інтернеті понад 1 млн грн на рік.
Під дію документа підпадають сервіси, за які українці платять гроші. Мовиться про підписку на платформи:
- з відео чи кіно, музикою;
- з платними програмами, наприклад, Google Play або App Store;
- платними функціями, як-то наліпки, дзвінки на стаціонарні телефони тощо.
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