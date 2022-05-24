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OnlyFans сплатив податки: як нюдси поповнюють бюджет України

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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24 травня, 20:02
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Сервіс підписки на еротичний контент перерахував значну суму податків до держбюджету
Надходження до бюджету відбуваються з нових джерел
Надходження до бюджету відбуваються з нових джерел / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни та економічної кризи, у нагоді може стати будь-хто і будь-що, навіть сервіс підписки на еротичний контент.

Як повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму каналі в Telegram, сервіс OnlyFans від вперше переказав кошти до державного бюджету України.

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Загалом сума податку становить 305 тис. доларів, або майже 9 мільйонів гривень.

"Внесок індустрії розваг у фінансування нашої Перемоги. Очікуємо наступні!" – заявив Гетманцев.

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Що таке OnlyFans?

За даними Вікіпедії, OnlyFans – це онлайн-платформа, створена в Англії чиказьким україно-американським бізнесменом Леонідом Радвінським. Зареєстровані учасники створюють контент, за який отримують гроші у вигляді підписки від фанатів.

Особливість контенту полягає в тому, що він еротичного змісту. Дуже часто творцями вмісту є порноактори, хоч дозволяють викладати фото й відео аматорам. Обмежень щодо відвертості також немає. 80% від прибутку отримують його автори, власне, за це OnlyFans похвалили в The New York Times, оскільки індустрію розваг для дорослих змінюється на краще.

"Податок на Google"

У червні 2021 року народні депутати підтримали законопроєкт №4184, який зобов’язує інтернет-гігантів, що працюють в Україні, сплачувати податки до державного бюджету. Наприкінці того ж місяця Володимир Зеленський підписав цей закон щодо оподаткування електронних послуг нерезидентів.

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Відповідно до закону, іноземні компанії, що здійснюють діяльність в Україні, мають сплачувати 20% ПДВ. Для цього їм потрібно зареєструватися платниками податку на додану вартість за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс. Сплачувати гроші до держбюджету повинні лише компанії, які отримують за свою діяльність в інтернеті понад 1 млн грн на рік.

Під дію документа підпадають сервіси, за які українці платять гроші. Мовиться про підписку на платформи:

  • з відео чи кіно, музикою;
  • з платними програмами, наприклад, Google Play або App Store;
  • платними функціями, як-то наліпки, дзвінки на стаціонарні телефони тощо.

Раніше "Сьогодні" розповідали, де в Україні найвищі ціни на оренду квартир. Дізнайтеся також, що сталося з доларом після зміни валютних правил для клієнтів ПриватБанку.

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