Україна розірвала договір про подвійне оподаткування з РФ: що це означає

Раніше резиденти України, які провадять діяльність в РФ, могли не сплачувати податки в Україні, але тепер така можливість зникне

Україна розірвала черговий договір із РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Верховна рада денонсувала угоду між урядами ом України та РФ, яка діяла з 1995 року. Мова йде про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків.

Про це йдеться у проекті закону № 0146, що був ухвалений парламентом 22 травня.

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У пояснювальній записці до проекту зазначається, чому угоду, яка діяла 27 років, вирішили розірвати у 2022 році:

через військову агресію Російської Федерації;

через створення РФ окупаційних адміністрацій на території Донецької та Луганської областей;

через порушення зі сторони Російської Федерації принципів міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов’язань (Статуту ООН, Хельсінкського заключного акту та інших документів Наради з безпеки і співробітництва в Європі, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року, Базових угод про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України та інших).

Раніше у Мінфіні зазначали, завдяки цьому законопректу скасують пільгові умови оподаткування резидентам РФ, які ведуть діяльність в Україні.

Зазначалося, що наразі резиденти України, які провадять діяльність в РФ, можуть платити податки там, не сплачуючи їх в Україні, а після денонсації така можливість у них зникне.

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Росію визнали країною-терористом

За таке рішення проголосували нардепи Верховної Ради, заборонивши використовувати військову символіку РФ на території нашої держави.

Співавтор законопроєкту, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів, що українське законодавство доповнюється новими термінами "держава-терорист" і "символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну".

"Літери "Z", "V" визнаються символікою військового вторгнення Росії в Україну, якщо їх використання відповідає встановленим цим законом ознакам", – наголосив він.

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Раніше ми розповідали, як на Україну повпливає довготривала війна, і писали, яку міжнародну допомогу можуть отримати українці, що змушені були покинути рідні домівки через війну.